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TVE OFRECE UNAS IRREALES IMÁGENES DE LA FRONTERA DE CEUTA

¡Miserable! Javier Ruiz, más manipulador que nunca, pone a su audiencia las imágenes de ‘cuatro’ marroquís colándose en Ceuta

Javier Ruiz emite en RTVE tomas vacías de la valla mientras usuarios contrastan con vídeos reales de saltos masivos y Sánchez pide fiarse solo de las instituciones

Javier Ruiz y las imágenes idílicas que trató de vender sobre Ceuta.
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Archivado en: Gobierno de España | Javier Ruiz | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | RTVE | Televisión

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Ya lo decía el gran José María García, que la realidad no te estropee un buen titular.

Y Javier Ruiz es un fiel discípulo de esa práctica.

El presentador de ‘Mañaneros 360′ en RTVE intentó transmitir normalidad en la frontera de Ceuta ofreciendo a su audiencia imágenes casi desiertas, pero el contraste con otras grabaciones desmonta rápidamente el relato.

En plena polémica por la presión migratoria, el espacio buscó minimizar lo que ocurre en la valla mientras crece el debate sobre la fiabilidad de los medios públicos.

El tuit principal de Onvre Deconstruido (@o_deconstruido) expuso el montaje con dos vídeos lado a lado y una intervención de Pedro Sánchez en la que paradójicamente, se pedía a los ciudadanos informarse por los canales oficiales, es decir por ‘Tele Pedro’, y no hacer caso a lo que desde La Moncloa llaman «bulos».

El contraste visual que desmonta el discurso

A la izquierda aparece Javier Ruiz señalando la pantalla: «Esta es la imagen de lo que está ocurriendo allí». A la derecha se ven decenas de personas saltando o agolpándose en la valla. Abajo, el presidente del Gobierno insiste en que la ciudadanía se informe «siempre» a través de las instituciones públicas para «evitar bulos».

Los vídeos del post, uno de 42 segundos y otro vertical más corto, dejan claro el desfase entre lo emitido y la realidad que recogen otros usuarios. La emisión de RTVE se produce en un contexto de aumento de intentos de entrada irregular en la ciudad autónoma, donde las imágenes oficiales suelen mostrar calma mientras proliferan grabaciones de grupos organizados.

Pero lo mejor fue que un día antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó a la ciudadanía informarse por los medios oficiales que, viendo la pieza ofrecida por Javier Ruiz, evidentemente dejó bien a las claras lo que desde La Moncloa se intenta ocultar a los españoles:

Pedir a los ciudadanos y ciudadanas que se informen siempre a través de las instituciones públicas, de los vehículos de información oficiales y, por supuesto, también de los medios de comunicación contrastados, como son muchos de los que están aquí presentes.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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