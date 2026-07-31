Vicente Vallés lo clava con la invasión de Ceuta: «La pregunta no es si habrá otra, sino qué motivos hay detrás»

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Vicente Vallés puso el dedo en la llaga sobre la crisis migratoria que ha desbordado Ceuta. Mientras miles de personas cruzaban a nado o bordeando el espigón del Tarajal desde Marruecos, el presentador abrió su informativo de la noche en Antena 3 con un análisis claro y contundente: no se trata de si se repetirá una avalancha similar, sino de cuándo, dónde y, sobre todo, por qué.

El periodista, en un glorioso minuto, resumió así la situación que se está viviendo en la ciudad autónoma española:

Cuando se trata del problema de la inmigración, en España la duda no es si habrá nuevas avalanchas sobre Canarias, Ceuta, Melilla o cualquier otra zona de nuestra costa. La duda no es si se producirá, sino cuándo se producirá, dónde y por qué. A veces llegan oleadas de cayucos a Canarias, a veces hay asaltos a la valla fronteriza de Melilla y a veces esos asaltos se producen en el espigón de Ceuta, como ya ocurrió en 2021 y como está ocurriendo estos días. Hoy la avalancha ha sido ingente, imparable y caótica, con miles de personas, decenas de miles de personas llegando a España a nado o a través de las piedras que conforman ese espigón.

Destacó que este asalto esconde una exigencia de Marruecos a España:

Por algún motivo las autoridades de Marruecos han consentido que eso ocurra, si es que no lo están alentando, y cuando las autoridades de Marruecos consienten estos asaltos a la frontera es porque quieren presionar a España por algún motivo. Ceuta lleva días en situación de colapso, pero el Gobierno trataba ayer de normalizar esta situación.

La reflexión de Vallés conectó con un patrón repetido: oleadas a Canarias, asaltos a la valla de Melilla o saltos por el espigón de Ceuta. No son fenómenos aislados ni puramente espontáneos. Cuando las fuerzas marroquíes no impiden —o incluso facilitan— concentraciones masivas en la frontera, el mensaje político es evidente. España vuelve a quedar expuesta a una presión migratoria que no solo satura recursos y genera tragedias humanas, sino que se convierte en herramienta de negociación.

Mientras Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska viajan a Ceuta este viernes 31 de julio de 2026 para evaluar la situación in situ, las palabras de Vicente Vallés resuenan con fuerza: la pregunta real no es si habrá otra invasión migratoria.

La pregunta es qué motivos hay detrás y hasta cuándo se seguirá normalizando lo que es, a todas luces, una crisis de soberanía y control fronterizo.