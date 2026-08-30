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La colaboradora anuncia su fichaje por La Séptima, la cadena promovida por José Miguel Contreras

A Sarah Santaolalla la ficha su novio para La Séptima y salta de las tertulias al programa propio

La nueva cadena comenzará sus emisiones el 5 de noviembre bajo la dirección de Javier Ruiz y apuesta por una programación centrada en la actualidad y el directo

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Sarah Santaolalla PD.
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Sarah Santaolalla tendrá programa propio en La Séptima.

La colaboradora política ha confirmado este domingo en sus redes sociales su incorporación a la nueva cadena de televisión impulsada por el periodista José Miguel Contreras, culminando así su salto desde las mesas de debate a un formato presentado por ella misma.

“La noticia de mi vida ya es oficial. Voy a presentar mi propio programa en la mejor cadena de televisión”, ha escrito Santaolalla en X.

En el mensaje, acompañado de un vídeo promocional de La Séptima, también ha agradecido el apoyo recibido durante los últimos años:

“Gracias a todos los que no soltasteis mi mano. Os necesito más cerca que nunca. ¡A por ello!”.

El anuncio había comenzado a tomar forma el sábado, cuando la colaboradora publicó varias stories en Instagram en las que adelantaba que estaba a punto de compartir una noticia que, según sus propias palabras, iba a cambiarle la vida. Un día después, despejaba la incógnita.

Contreras confirma el fichaje

José Miguel Contreras, promotor de La Séptima, también ha celebrado públicamente la llegada de Santaolalla. El periodista ha explicado que ya en la primavera de 2024 le planteó integrarse en el proyecto, aunque hasta ahora no había podido formalizar una propuesta.

“Hasta ahora no había sido posible hacerle una oferta en firme. Y ha vuelto a decir que sí, sin pedir más detalles. Bienvenida a tu casa, Sarah”, ha señalado Contreras.

La Séptima tiene previsto iniciar sus emisiones el próximo 5 de noviembre. La cadena estará dirigida por Javier Ruiz y pretende construir su programación en torno a la información en directo y al seguimiento constante de la actualidad. En ese esquema encajará el nuevo espacio de Santaolalla, cuyo nombre, horario y contenidos todavía no se han dado a conocer.

De la polémica televisiva al formato propio

El fichaje se produce después de una etapa de gran exposición pública para Santaolalla, marcada por sus intervenciones en debates políticos, sus posicionamientos y varios enfrentamientos en plató. En alguna ocasión, la colaboradora llegó a abandonar programas en directo tras mantener discusiones con otros participantes.

Su figura también ha estado vinculada a la controversia por el dispositivo de seguridad que se le asignó después de un incidente ocurrido en marzo a las puertas del Senado. El sindicato policial JUPOL denunció entonces que el Ministerio del Interior había destinado escoltas a Santaolalla mientras se reducían, según su versión, los efectivos dedicados a la protección de testigos protegidos.

La organización cifró inicialmente en cuatro el número de agentes asignados y calculó el coste del operativo en unos 12.000 euros mensuales. JUPOL sostuvo además que se estaba dando prioridad a personas próximas al Gobierno del PSOE, una acusación que situó el dispositivo en el centro de la polémica política.

Con su llegada a La Séptima, Santaolalla abandona provisionalmente el papel de colaboradora en tertulias para asumir el reto de liderar un programa propio. El público tendrá que esperar hasta el lanzamiento de la cadena para conocer el formato elegido.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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