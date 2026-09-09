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IGNACIO VARELA, CLARO Y CONTUNDENTE EN 'ESPEJO PÚBLICO' (ANTENA 3)

Uno de los periodistas señalados por Marlaska ridiculiza el informe: «No puede ser más paleto»

"Un adolescente que lea periódicos lo habría hecho con más seriedad y profesionalidad"

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Le causó hilaridad.

El informe elaborado por el equipo del Ministerio del Interior para conocer poco menos que la filiación ideológica de los periodistas y tertulianos que se mueven por las diferentes tertulias de radio y televisión es, a juicio de Ignacio Varela, pura filfa.

El analista político, uno de los 280 periodistas señalados por el departamento de Fernando Grande-Marlaska en el informe que sacño a la luz ‘El Confidencial‘, entró en conexión con el programa ‘Espejo Público‘ (Antena 3) donde dio a conocer sus impresiones.

Para Varela, una de las primeras torpezas del documento empieza por confundir sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez con defender tesis conservadoras:

El informe demuestra la ignorancia de mi trayectoria política y no me parece ningún insulto. Lo de que soy critico con este Gobierno es una obviedad, que se gasten dinero y recursos de los ciudadanos en esto…».

Aseveró que, por desgracia, ya no le sorprende que Moncloa o el Ministerio del Interior se dedique a estos quehaceres:

Un Gobierno progresista con tendencias autocráticas como este se dedique a fichar a los periodistas es detestable pero no es sorprendente.

Sin embargo, lamenta que haya cuestiones peores que esta chapuza perpetrada por el departamento de Grande-Marlaska:

Ya quisiéramos que esto fuera lo peor que Sanchez y Marlaska han hecho con el país todos estos años. Este documento no puede ser más torpe, más ignorante o más paleto.

Confesó a Susanna Griso que la lista de marras de Marlaska le produjo más risa que indignación y que en los círculos políticos se van a hacer más chistes que cualquier otra cosa. Y definió el esperpento con una frase definitiva:

Un adolescente que lea periódicos lo habría hecho con más seriedad y profesionalidad.

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