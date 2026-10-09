El negro pronóstico de Paco Castañares para el PSOE mientras Sánchez siga al frente

Paco Castañares, exdirigente del PSOE en Extremadura y una de las voces críticas con la actual dirección socialista, ha vuelto a cuestionar el rumbo que mantiene el partido bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. En plena precampaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Castañares sostiene que la estrategia del presidente puede terminar condicionando el futuro del PSOE.

Durante su intervención en ‘Espejo Público’, este 9 de octubre de 2026, Castañares puso el foco en las promesas electorales del Gobierno, entre ellas las relacionadas con las pensiones y el salario mínimo. El exdirigente socialista considera que este tipo de anuncios tienen un recorrido limitado y recuerda que los partidos de la oposición también pueden responder con nuevas propuestas.

Críticas al giro político de Sánchez

Uno de los principales argumentos de Castañares se centra en la estrategia política adoptada por Pedro Sánchez. El exdirigente socialista sostiene que el presidente ha optado por situarse en una posición cada vez más orientada hacia la izquierda y por confrontar directamente con Vox y su líder, Santiago Abascal.

En palabras de Castañares, Sánchez ha sabido interpretar la evolución del escenario político europeo y habría decidido construir su estrategia electoral sobre la confrontación entre bloques.

Se trata, en todo caso, de una valoración política del exdirigente socialista, no de una conclusión independiente sobre la estrategia del PSOE.

El escenario electoral del 29N

Las declaraciones de Castañares llegan después de que Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. El presidente justificó la convocatoria anticipada tras las dificultades del Gobierno para sacar adelante varias iniciativas parlamentarias y defendió la necesidad de buscar una nueva mayoría progresista.

El calendario electoral ha situado al PSOE ante una campaña marcada por la confrontación política, los asuntos sociales y las críticas de la oposición, pero también por los problemas internos que arrastra el espacio de la izquierda.

Castañares ya había reclamado públicamente antes de la convocatoria electoral que el PSOE abriera un debate interno sobre el liderazgo de Sánchez e incluso había planteado la posibilidad de celebrar primarias.

“Se tiene que ir”

La crítica más contundente de Castañares se dirige precisamente a la continuidad de Sánchez al frente del partido. En su intervención, plantea un escenario en el que el PSOE pudiera llegar a gobernar pero se encontrara posteriormente condicionado por las circunstancias judiciales que afectan al partido.

Su conclusión es tajante: considera que Sánchez debería apartarse para permitir que el PSOE pueda decidir un nuevo liderazgo.

No es la primera vez que Castañares expresa esta posición. En septiembre aseguró que no tenía previsto votar al PSOE encabezado por Sánchez y criticó que la actual dirección, a su juicio, se haya alejado de lo que históricamente ha representado el partido.