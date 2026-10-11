Íker Jiménez: «Carmen y yo tenemos una vivienda y una oficina, pero nos gustaría tener 50»

La controversia que rodea a Horizonte ha vuelto a situar a Íker Jiménez en el ojo del huracán televisivo. En una entrevista publicada por La Razón, el director del programa aborda temas como vivienda, empleo y la exposición pública, mientras su espacio enfrenta una nueva tormenta en redes sociales.

Jiménez comenta que tanto Carmen Porter como él poseen una vivienda y una oficina, aunque se permite bromear diciendo que les encantaría tener hasta 50 inmuebles. Esta afirmación se produce en el marco de una conversación más amplia sobre vivienda, riqueza y temas actuales, cuestiones que Horizonte examina desde el prisma del debate político y la controversia.

Una frase convertida en arma política

El último altercado surgió tras la difusión de un vídeo en el que Carmen Porter dice «Hasta luego, Maricarmen» mientras Beatriz Talegón está en el plató. Este fragmento comenzó a esparcirse luego del fallecimiento de una mujer de 87 años, conocida como Maricarmen, y muchos internautas interpretaron las imágenes como una burla.

Jiménez reaccionó al inicio de una emisión de Horizonte, desmintiendo esa interpretación. Según su explicación, el vídeo correspondía a un programa del 28 de septiembre, cuando el espacio discutía el acuerdo que permitía a Maricarmen regresar a su hogar. La expresión no aludía a la mujer fallecida, sino que se refería de manera coloquial a los decretos relacionados con su situación.

El presentador reiteró que el extracto difundido no reflejaba la conversación completa:

«Es un vídeo que es un fragmento que no es completo y no estábamos hablando de la señora Maricarmen».

Por su parte, Porter también desmintió cualquier falta de respeto hacia la fallecida, señalando que el equipo siempre ha mantenido un respeto hacia ella y su familia. Sin embargo, la polémica continuó, ya que el clip había acumulado críticas, acusaciones y demandas de boicot a los anunciantes del programa.

Amenazas y tensión con el equipo

La controversia tocó a varios colaboradores. Talegón afirmó haber recibido múltiples mensajes hostiles y denunció que el viralizada del vídeo la había convertido en objetivo de una campaña de acoso. Este episodio ilustra cómo un simple fragmento de pocos segundos puede alterar el significado de una intervención y amplificar su influencia cuando se propaga en redes sociales.

Días antes, un equipo de Horizonte tuvo que abandonar la Puerta del Sol, en Madrid, donde cubrían una acampada. Varias personas interrumpieron la grabación, lanzaron insultos a la reportera y siguieron al cámara con sus móviles. El programa denunció este hecho como un caso de acoso contra sus profesionales.

Fue entonces cuando Jiménez advirtió a quienes, según él, amedrentan a su equipo:

«Si a mi equipo le pasa algo, algunos se van a enterar de lo que vale un peine».

Este incidente refleja el clima hostil que rodea a la emisión de Cuatro. Sus seguidores perciben estos ataques como un intento de presión sobre una fórmula televisiva que resulta incómoda; mientras que sus detractores argumentan que el programa contribuye activamente a la polarización que luego se critica.

La audiencia como respuesta

A pesar de la tensión, Horizonte sigue consolidándose en la programación. Una reciente entrevista a Isabel Díaz Ayuso reunió a 1.885.000 espectadores, logrando un 15,5 % de cuota de pantalla, según los datos de El Mundo. El programa no solo lideró su franja horaria, sino que superó a formatos consolidados como El Hormiguero y La Revuelta.

Este crecimiento se sustenta en una combinación eficaz:

Actualidad política abordada con un tono de debate.

Conflictos sociales convertidos en contenido televisivo.

Respuestas rápidas a las controversias digitales.

Una comunidad de espectadores muy activa en redes.

En esta dinámica, la polémica no solo implica un riesgo para la reputación. También puede transformarse en un motor de visibilidad. Cada acusación provoca una respuesta del programa, y cada respuesta prolonga la conversación más allá de la pantalla. El resultado es una conexión cada vez más estrecha entre televisión, redes sociales y confrontación política.

La cuestión central ya no se limita a verificar lo que quiso decir Porter. También plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los medios al emplear historias personales como material de debate, así como la necesidad de que las redes conserven el contexto antes de transformar un clip en una acusación.

Entre la defensa del equipo y la presión de los críticos, Horizonte sigue manteniendo su espacio en la conversación pública. Temas como vivienda, desinformación y audiencia se entrelazan en este mismo escenario televisivo.