Pilar Rahola desmonta la campaña de «dignidad» de Sánchez y el PSOE: «Ha sido todo bastante pornográfico»

Durísima.

La periodista Pilar Rahola ha desmontado la nueva campaña de Pedro Sánchez de cara al 29-N, que gira en torno a la «dignidad» y que ha sido impulsada por la dimisión del ministro Óscar Puente, nueve meses después de la tragedia de Adamuz y tras un nuevo accidente ferroviario —todavía mayor— en Urda, que hacía «inasumible» que siguiera formando parte del Gobierno.

Incide en que las campañas electorales son «estados de excepción» porque lo que se dice en estos períodos responde más al ruido, la arenga y el populismo que a la sensatez que debería imperar en la política.

Sin embargo, no traga con el uso de la palabra «dignidad» para hacer referencia a Puente y, por extensión, a Sánchez, pues considera que es precisamente todo lo contrario.

«Sí que es verdad que la palabra dignidad puesta encima de un ministro que se ha tenido que ir después de esos dos accidentes gravísimos que implican 116 muertos me parece que es una palabra que sobra».

Recuerda que en los ocho años de Gobierno del marido de Begoña «no ha dimitido nadie». Y es que las salidas del Ejecutivo sanchista solo se han producido cuando los escándalos han tomado una dimensión inasumible para Sánchez o ahora, en período electoral.

En este sentido, ha resaltado cómo, ante otro de los escándalos más sangrantes que hemos visto, como es la invasión de Ceuta, nadie ha asumido responsabilidades políticas:

«No ha dimitido nadie con todo lo que ha ocurrido durante estos ocho años con Sánchez y quizá lo que me parece más flagrante es la no dimisión en el Ministerio del Interior con el lío enorme que se produce con Ceuta. Que ahora ya no sabemos si eran 80.000, ahora parece que eran 100.000, no sabemos».

Destaca que sacar pecho ahora por la salida de Puente, cuando simplemente no podían hacer otra cosa, es hipócrita. Y es que, pese a lo que susurró Rufián a la oreja del ahora exministro, ha sido un pésimo gestor.

Ha señalado cómo después de Adamuz no se tomaron las medidas necesarias para evitar más accidentes, pero han dado un paso más allá para evitar asumir responsabilidades: filtrar unos audios para señalar a un trabajador como el culpable de todo.

Además, ha recordado cómo después del accidente de Urda desfilaron por todos los medios políticos del PSOE defendiendo que Puente no dimitía precisamente por «dignidad».

«Ver el festival de personas vinculadas al Partido Socialista que estuvieron toda una semana diciendo no, que no tenía que dimitir, por dignidad y por responsabilidad, y después de golpe, cuando dimite, todo el mundo diciendo qué bien que ha dimitido por dignidad. Oigan ustedes, es que es una tomadura de pelo».

«Ha sido todo bastante pornográfico», ha resumido Rahola.

Por último, ha atizado al Gobierno de Sánchez por enarbolar un discurso como si no hubiesen estado en el poder durante casi una década, al hablar sobre temas en los que han tenido competencias como si ellos no fueran responsables de que esos problemas se hayan agudizado: