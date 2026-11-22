Si algo ha demostrado el PSOE a lo largo de su historia es que sabe cuidar a los suyos.

Al chupatintas que aplaude, al tertuliano que defiende, al periodista que presta servicios y, sobre todo, al sumiso, que nunca pregunta lo que no debe.

Para todos hay premio.

Unos lo reciben en forma de sueldo, otros de subvención o de publicidad institucional, y los que se quedan fuera de juego encuentran acomodo en un consejo de administración, en una empresa pública o, si hace falta, en el Ibex 35.

La última muestra de esa generosidad llega desde RTVE.

Los contratos de tres programas de la cadena pública, Mañaneros 360, Malas lenguas y Directo al grano, han pasado de 17 a 31 millones de euros.

Y el salto se produjo, casualidades de la vida, en el mes en que se convocaron las elecciones del 29-N.

Catorce millones más en plena convocatoria

El incremento es de 14 millones de euros, un 82 % más. Y no se ha gastado en una productora privada que se juega su dinero, sino en una corporación que se financia con dinero de todos los contribuyentes y que lleva años bajo sospecha por sus decisiones editoriales y económicas.

La crítica más dura no ha llegado de la oposición, sino de dentro de la casa. El Consejo de Informativos de TVE, el órgano que vela por la independencia de los profesionales, ha señalado en Mañaneros 360 y Malas lenguas «numerosos incumplimientos normativos». Sus reproches afectan a la cobertura informativa, a la pluralidad y al respeto de las normas internas de la corporación. Cuando son los propios periodistas de la casa quienes dan la voz de alarma, la cosa es seria.

237 euros por minuto

El caso de Malas lenguas es el más llamativo. Según las fuentes consultadas por Navarra Confidencial, su presentador, Jesús Cintora, habría cobrado 3.100 euros por programa. Cada emisión de la primera temporada habría costado más de 32.000 euros, lo que sale a unos 237 euros por minuto en antena.

Para hacerse una idea: con lo que cuesta un solo minuto de Malas lenguas se paga la factura de la luz de una familia durante un trimestre. Con un programa completo, el sueldo anual de un mileurista y algo más. Y todo ello para un espacio que, según sus críticos, sirve más para fabricar relato que para informar.

Fichajes con carné

La polémica económica va de la mano de otra política. Los críticos sostienen que varios de los rostros contratados han encontrado su sitio en RTVE gracias a su cercanía al sanchismo. Sus defensores invocan su experiencia y su trayectoria. Pero la coincidencia es demasiado repetida como para pasar por casualidad: las caras que más defienden al Gobierno en las tertulias acaban, tarde o temprano, con un buen contrato en la televisión pública.

La parrilla de TVE se ha convertido así en un campo de batalla por el relato. No se discute un programa concreto, sino cómo se eligen presentadores, quién marca la línea de los contenidos y qué entiende la corporación por su obligación de ofrecer una información plural.

Una red de lealtades bien engrasada

Lo de RTVE no es un episodio aislado, sino parte de un método. El PSOE ha engrasado durante décadas una red de lealtades que funciona con precisión de relojero. Los medios afines reciben publicidad institucional y subvenciones. Los periodistas que se portan bien encuentran tribuna, cargo o programa. Y los políticos que se quedan sin escaño rara vez se quedan sin silla.

La lista de puertas giratorias socialistas es larga. Elena Salgado, vicepresidenta económica de Zapatero, aterrizó en una filial de Endesa. Pedro Solbes, su antecesor, en el consejo de la eléctrica italiana Enel. Con Sánchez, el exministro Jordi Sevilla presidió Red Eléctrica, y tras él llegó la exministra Beatriz Corredor. Nadie se queda en la cuneta.

El contraste con el PP

La diferencia con el PP salta a la vista. Los populares tienen fama, bien ganada, de ser ingratos con los suyos, sobre todo cuando caen en desgracia. Basta recordar a Rita Barberá, durante décadas icono del partido en Valencia, a la que Génova dio la espalda cuando llegaron los problemas judiciales y que murió en 2016 apartada de la formación a la que había dado tantas victorias. O a Francisco Camps, condenado al ostracismo por los suyos mientras los tribunales lo iban absolviendo una y otra vez.

En el PP, quien cae suele caer solo. En el PSOE, quien cae lo hace sobre un colchón. Es una diferencia cultural que explica muchas cosas: por qué la izquierda mediática cierra filas con tanta disciplina y por qué tantos opinadores de la derecha acaban hablando por libre.

Una corporación bajo sospecha

La gestión de RTVE acumula frentes abiertos: el encarecimiento de varios formatos, las dudas sobre los criterios de contratación, las acusaciones de falta de pluralidad, las objeciones del Consejo de Informativos y una creciente desconfianza del público hacia su independencia.

Una televisión pública no está solo para rellenar la parrilla. Está obligada a justificar cada euro, a proteger la independencia de sus profesionales y a explicar con qué criterios contrata productoras y caras conocidas. Hasta ahora, esas explicaciones brillan por su ausencia.

El caso de Mañaneros 360, Malas lenguas y Directo al grano demuestra cómo una decisión presupuestaria puede convertirse en una crisis de confianza. En un momento en que buena parte de la audiencia duda de la imparcialidad de los medios, gastar dinero público exige una transparencia absoluta.

El debate seguirá abierto mientras RTVE no ofrezca un desglose claro de los contratos, de los criterios aplicados y de los resultados obtenidos. Y si el 29-N cambia el Gobierno, la primera pregunta que tendrá que responder el nuevo equipo será muy sencilla: cuánto ha costado exactamente la fidelidad.

Notas: