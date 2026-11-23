Para echarse a temblar.

Pedro Sánchez aseguró este domingo en ‘Salvados’ (laSexta), a solo siete días de las elecciones generales del 29-N, que el PSOE va a ganar y gobernará con una mayoría progresista “más amplia” que la de 2023.

La rotundidad del presidente, que se atrevió a afirmarlo con esa antelación y aseguró que “los datos tienen muy buena pinta” y que no suele autoengañarse, ha desatado una oleada de alarma en redes sociales.

Usuarios y periodistas han interpretado la seguridad del candidato como una señal inquietante.

“Sánchez acaba de asegurar en La Sexta que van a ganar las elecciones con una mayoría más amplia que en el año 2023 y que se atreve a asegurarlo ‘siete días antes’ del 29-N. Terrible lo que se está cociendo. El resultado ya está escrito”, escribió el periodista Unai Cano, cuyo mensaje con el vídeo del fragmento se viralizó rápidamente.

🚨 ALERTA 🚨 Sánchez acaba de asegurar en La Sexta que van a ganar las elecciones con una mayoría más amplia que en el año 2023 y que se atreve a asegurarlo “siete días antes” del 29-N. Terrible lo que se está cociendo. El resultado ya está escrito y pueden verlo en La Séptima https://t.co/GUQ1yNc80Y — Unai Cano (@unaicano10) November 22, 2026

Otros mensajes apuntan en la misma dirección.

“Acaba de asegurar una semana antes que va a ganar con más mayoría que el 23J. Va a ser un pucherazo histórico o están cocinando un nuevo 11M. Tened mucho cuidado estos días… y votad en persona por favor”, advirtió otro usuario compartiendo el mismo clip.

“Mira esa putísima convicción. Normal que estén asustados, lo estoy hasta yo”, resumía otra cuenta al destacar la seguridad con la que Sánchez hablaba del resultado.

Acaba de asegurar una semana antes que va a ganar con más mayoría que el 23J. Va a ser un pucherazo histórico o están cocinando un nuevo 11M. Tened mucho cuidado estos días por lo que pueda pasar y votad en persona por favor https://t.co/dTIFG5tsuO — ErCeci🇪🇦 (@hecist) November 22, 2026

Mira esa putísima convicción.

Normal que estén asustados, lo estoy hasta yo. https://t.co/XErMG8BxCb — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) November 22, 2026

En la entrevista con Gonzo, el presidente descartó incluso escenarios de abstención para bloquear un posible Gobierno PP-Vox: “Como vamos a ganar y vamos a ser primera fuerza política y vamos a gobernar con una mayoría progresista más amplia que la que hemos tenido, esa pregunta no hace falta que me la hagas”.

También insistió en que nunca había visto tanta movilización en una campaña y que los datos que maneja “tienen muy buena pinta”.

Mientras las encuestas de estos días siguen situando a la suma PP-Vox por encima de la mayoría absoluta en la mayoría de sondeos, la contundencia de Sánchez a una semana de las urnas ha reactivado las sospechas de que “el resultado ya está escrito”.

Sánchez ya dice saber que va a ganar el próximo domingo. Tiene ya el pucherazo cocinado. https://t.co/8VmVRgMJOn — Javier Negre (@javiernegre10) November 22, 2026