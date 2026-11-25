Xavier García Albiol y Ada Colau protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos de la campaña electoral del 29-N. El debate sobre vivienda organizado por La Sexta y moderado por Ana Pastor terminó convirtiéndose en un choque directo entre dos modelos políticos radicalmente opuestos. Y el alcalde de Badalona aprovechó la ocasión para poner frente a frente a la exalcaldesa de Barcelona con algunos de los episodios más controvertidos de su trayectoria política.

Albiol no tardó en llevar el debate al terreno de la okupación. El dirigente popular recordó a Colau su pasado como activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y le preguntó directamente por su participación en la ocupación de un edificio vacío de la calle Magdalenas de Barcelona en 2007.

«Es muy fácil: ¿sí o no?», insistió el alcalde de Badalona, que quiso que la candidata del Frente Amplio aclarase su participación en aquella acción. Colau respondió que habían recuperado viviendas que llevaban mucho tiempo vacías.

Pero Albiol tenía preparada una segunda parte del reproche. «Se le ha olvidado decir que en 2018 tuvieron que pagar una indemnización de 800.000 euros por aquella okupación», le espetó, en referencia a las consecuencias económicas del litigio relacionado con el inmueble. Colau le acusó de mentir, pero el episodio se convirtió en uno de los momentos más destacados del cara a cara.

Ada Colau okupó un edificio en 2007 y 10 años después tuvo que pagar, cuando era alcaldesa, una indemnización de 800.000 euros a los propietarios. Así destrozó Barcelona. #ObjetivoDebate https://t.co/3wbAJEvkEK — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) November 24, 2026

«No quiero para España lo que vimos en Barcelona»

El alcalde de Badalona aprovechó el enfrentamiento para cuestionar el balance de los ocho años de Colau al frente del Ayuntamiento de Barcelona (2015-2023). Su argumento fue que las recetas que la exalcaldesa defiende ahora para el conjunto de España no deberían aplicarse después de la experiencia de su gobierno municipal.

Albiol contrapuso su apuesta por incrementar la construcción de viviendas, facilitar los procedimientos urbanísticos y reforzar la seguridad jurídica de los propietarios con las propuestas intervencionistas de Colau.

La exalcaldesa defendió, por su parte, una mayor regulación de los alquileres, la expropiación de viviendas en manos de grandes fondos de inversión y la retirada de pisos turísticos para ampliar la oferta residencial.

El popular cuestionó que las medidas de Colau pudieran resolver el problema de acceso a la vivienda y le recordó que su formación lleva años formando parte de las responsabilidades de gobierno a escala nacional.

Dos modelos enfrentados por la vivienda

La okupación volvió a centrar buena parte de la discusión. Mientras Colau sostuvo que se trata de un problema de dimensiones limitadas y diferenció entre las ocupaciones delictivas y las situaciones de vulnerabilidad, Albiol defendió que constituye un problema importante, especialmente en Cataluña.

El alcalde también reivindicó su propuesta de permitir desalojos de ocupaciones ilegales en un plazo de 24 a 48 horas, una iniciativa que pretende impulsar si obtiene escaño en el Congreso y que se enmarca en el encargo político recibido de Alberto Núñez Feijóo.

Colau respondió atacando la gestión de Albiol en Badalona y mencionó el desalojo del antiguo instituto B9, acusándole de haber dejado a personas vulnerables en la calle. El dirigente popular defendió su actuación y puso el foco en los problemas de convivencia y seguridad.

El enfrentamiento también alcanzó los fondos de inversión, los desahucios y la inmigración, cuestiones en las que ambos candidatos evidenciaron sus profundas diferencias.