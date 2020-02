Patricia Reyes, al Real Madrid: el fichaje de Florentino Pérez que hunde aún más a Ciudadanos

Después de estar en Ciudadanos por más de 14 años, Patricia Reyes (Madrid, 1973) ha anunciado que abandona la política.

La formación naranja ha visto como sus integrantes han huido en desbandada. Parece que cada uno busca opciones mientras el partido se queda sin reacción ni estructura, sobre todo a partir de la salida de Albert Rivera.

Según ha confirmado El Español, Reyes ha sido fichada por Florentino Pérez, y luego de ser integrante de la Mesa del Congreso de los diputados en dos legislaturas, ha decidido cambiar de aires para convertirse en la encargada de la Responsabilidad Social Corporativa del Real Madrid.

La exdiputada se quedó sin escaño en el Congreso el pasado 10 de noviembre, esto como consecuencia del tremendo varapalo electoral que sufrió la formación política, pasó de tener 57 diputados en las elecciones del 28A, a tener apenas 10.

Patricia Reyes dirigió la secretaría de Mujer de su partido durante dos años, entre 2017 y 2019, pero ahora se encargará de las áreas de transparencia y buen gobierno, medio ambiente y actividades humanitarias del equipo blanco.

En el Congreso de los Diputados, acompañó al líder del partido en la polémica propuesta de ley a favor de la gestación subrogada, y en una entrevista a eldiario.es, mostró su garra al ser la impulsora de la propuesta junto con Rivera:

«Hay muchísimas personas que están acudiendo al extranjero para poder ser padres y madres porque no tenemos aquí las vías que les permitan serlo. Y nos lo están reclamando. Ahora mismo estamos en un limbo, es algo que no esta regulado. Hay muchos niños a los que no se les está inscribiendo en el registro.»