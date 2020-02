Teresa Ribera, a dos telediarios de ‘fichar’ a Greta Thunberg: la ministra carga contra Borrell por cuestionar a la joven

¡Qué no le den la idea a Iván Redondo, el asesor áulico de Pedro Sánchez, que la coge al vuelo y la lleva a la práctica! Lo cierto es que este Gobierno está obsesionado con la joven activista Greta Thunberg y de todos es sabido como el presidente del Gobierno trató de hacerse en diciembre de 2019 la foto con ella en la Cumbre del Clima que se celebró en Madrid.

La adolescente provoca pasión en miembros del Ejecutivo sanchista y una de las componentes que más bebe los vientos por Greta Thunbeg es Teresa Ribera, la titular del Ministerio de Transición Ecológica, a la que solo le falta ofrecerle una secretaría de Estado o una dirección general.

Por eso no es de extrañar que esta política se haya puesto como el auténtico bicho del pantano al escuchar las declaraciones de Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, en las que ponía en solfa las actuaciones no solo de esta joven sino en general de todos aquellos que siguen sus preceptos como si fuese un catecismo de obligado cumplimiento.

Y añadía Borrel que esto no era más que el ‘síndrome Greta’:

Ribera, una vez conocidas las manifestaciones efectuadas por este Alto Representante de la Unión Europea salía en tromba a poner en solfa las palabras del ministro e instaba a los jóvenes a que siguiesen saliendo a la calle a manifestarse y a buscar soluciones para luchar contra la emergencia climática. De milagro no se pone la ministra pancarta en mano a manifestarse contra el cambio climático.

Borrell, horas después, respondió sin nombrar a Teresa Ribera, asegurando que él está a favor de los jóvenes que se manifiestan y que evidentemente la inacción también tiene sus costes:

Youth movements to fight #ClimateChange have my full support and inspire politicians & societies. Climate change is one of biggest geopolitical challenges, we can’t afford costs of inaction. (1)

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2020