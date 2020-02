Andalucía no traga con el «donde está la bolita» de la ministra Montero

La necesidad de aprobar los presupuestos del Gobierno Sánchez, ha llevado a la sumisión del PSOE frente a ERC y a la creación de una partida presupuestaria para Cataluña de 4.000 millones de euros que el resto de Comunidades, entre ellas Andalucía, tendrán que pagar. Por ello, el Gobierno no está dispuesto a devolver el IVA que corresponde a los distintos Gobiernos Autonómicos, que en el caso de Andalucía, el montante del dinero es de 534 millones y el total es de 2.500 millones de euros, que necesitan para «poner encima de la mesa» del independentismo para poder mantenerse en el Palacio de la Moncloa «como sea».

La Junta de Andalucía, representada por el consejero de economía, Juan Bravo, no está dispuesto al «trágala» que ha propuesto la ministra Montero, que consiste en aumentar el déficit andaluz y no pagar los 325 millones de euros como compensación.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, considera que la propuesta que ha realizado el Gobierno de España al denominado mes trece de IVA «no es una solución aceptable». «La comunidad autónoma solicita el ingreso de 534 millones de euros y el Gobierno lo que nos ofrece es más deuda», ha resumido Bravo. Este diálogo debería haber comenzado hace justo un año, en febrero de 2019, cuando se rechazó el Presupuesto para 2019 del Gobierno de España y, en consecuencia, se invalidó la propuesta que había formulado el Ministerio de Hacienda, ha recordado el consejero al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Tras ese momento, el Gobierno de España «ha negado que existiera ninguna solución, y tras doce meses de cerrazón, ha formulado una oferta que agrava el problema y menoscaba la sostenibilidad del sistema, elevando la deuda y alargando los plazos para la corrección del déficit», ha explicado el responsable autonómico.

A juicio de Bravo, la propuesta de María Jesús Montero, «además de no ser aceptable, es aún muy inconcreta y no ofrece una respuesta global a los problemas que ha generado el impago» del mes trece del IVA al conjunto del sistema autonómico. «La ministra ha dado una solución que no nos gusta porque nos cambia un ingreso por una deuda que tendremos que acabar pagando».

Frente a ello, y dado que hay un amplio consenso político sobre la necesidad de ingresar estas cantidades a las comunidades, el consejero de Hacienda, Industria y Energía andaluz considera que «se puede alcanzar un gran acuerdo» para buscar la fórmula de pago a través de «un Decreto Ley».

La oferta de Montero demuestra, en todo caso, que tal como ha sostenido la Junta de Andalucía, «se trata de un problema al que se le puede buscar una solución con diálogo. De ahí que no se entienda que durante más de un año no se haya convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha concluido Juan Bravo.