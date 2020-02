José Luis Martínez-Almeida, contra el esperpéntico pic-nic de Sánchez y sus ministros: «Alguien se ha vuelto loco en Moncloa»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha retratado a la perfección lo que está pasando en el Palacio de La Moncloa y considera que alguien en ese Gobierno se ha vuelto completamente mochales después de vender a los cuatro vientos la ‘excursión’ que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus ministros han hecho a la exclusiva finca toledana de Quintos de Mora.

El político del PP ha sido muy claro en su perfil de Twitter a la hora de definir lo que le sugiere la pieza videográfica que Moncloa ha difundido y que no deja de ser todo un masaje a mayor gloria del ególatra jefe del Ejecutivo.

Para Martínez-Almeida, lo que hecho Sánchez, o quien haya tenido la disparatada ocurrencia, raya directamente en la más profunda chaladura:

Asimismo, el alcalde capitalino se malicia un maltrato de Pedro Sánchez a regiones como Madrid después de ver las dádivas entregadas a Cataluña y, en especial, el guiño hecho a la Barcelona de la podemita Ada Colau, con la que el presidente tiene muy buena sintonía, amén de que su partido, el PSOE, es quien la sostiene en la poltrona del consistorio de la Ciudad Condal.

Almeida tiene claro que a él no le van a contentar con paseos en Falcon o en helicóptero. Él lo que quiere es que se respete a los madrileños, que no se les margine por una mera cuestión electoralista:

No pido a Pedro Sánchez que me dé un paseo en Falcon o Helicóptero, eso no lo quiero. Le pido respeto a los madrileños. pic.twitter.com/2YIq3mTvmF

— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) February 8, 2020