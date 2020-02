IGC se reúnen con la Directora General, causando muy buena impresión y plantean la readmisión de los UMD VERDES

La asociación Profesional IGC, se reunió con la nueva Directora General de la Guardia Civil, a la que plantearon interesantes cuestiones, entre ellas la readmisión y rehabilitación de los Guardias Civiles Democráticos que dieron un paso adelante para ejercer el derecho constitucional de asociación. Concretamente le hicieron la siguiente pregunta: Si el Gobierno va a promover por Real Decreto o mediante proposición de ley, el reingreso en la Guardia Civil de tres guardias civiles, permaneciendo éstos en la situación administrativa que les correspondiera, desde que fueron expulsados por actos contrarios a la dignidad exigible a los miembros de la Guardia Civil, por realizar actos de acuerdo con la legalidad para promover la aplicación del artículo 22 de la Constitución, derecho de asociación o coaligación, bajo cualquier forma que permitiera a sus agentes defender conjuntamente sus derechos sociales, económicos, y fundamentales.

Ver enlace UMD : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=EKfLHSJluy8&feature=youtu.be

Igc, –Independientes de la Guardia Civil– no dejó punto alguno sin el acento correspondiente, haciendo pregunta tras pregunta, a la que la DGGC, escuchaba atentamente sin decir nada, relacionamos algunas de las preguntas que se pronunciaron con el silencio del paciente, a saber.

Comenzando por la primeras, que dice: «Si el Gobierno que actualmente administra a la Guardia Civil en última instancia a través del cargo de la Directora General, tiene previsto promover los cambios legislativos que impidan en cualquier caso que los guardias civiles, -no pertenecientes a la Administración Militar, por no ser miembros de las Fuerzas Armadas-, como miembros de un Instituto Armado sometido a disciplina militar por su naturaleza, no por su función, dejen de estar sometidos a la aplicación del Código Penal Militar, que no es un Régimen Disciplinario de infracciones administrativas. Y si además el Gobierno tiene en cuenta que la Guardia Civil pertenece a la Administración Civil, y no puede imponer a los guardias civiles medidas privativas de libertad de acuerdo con el artículo 25.3 de la Constitución, aún cuando la privación de libertad la acuerde un tribunal de una jurisdicción especial como es la militar, y no la Administración, el Código Penal Militar desarrolla la capacidad punitiva del Estado, sobre quienes cumplen la función militar, no la policial.

Y así una tras otra hasta un total de dieciséis preguntas muy importantes y bien fundamentadas, que se de ser atendidas como procede habrá un cambio sustancial no sólo en la Guardia Civil , sino en el modelo de seguridad que nuestro país, España tiene.