Racismo independentista en el Parlament nunca antes visto: la asquerosa declaración de la alcaldesa de Vic

Nuevo capítulo en el libro del separatismo catalán. La alcaldesa de Vic (Barcelona) y diputada de JpC en el Parlament, Anna Erra, ha provocado una oleada de críticas tras instar acabar con «la costumbre de hablar en castellano con cualquier persona que por su aspecto físico no parece catalán».

En el pleno de este 12 de febrero de 2020, la diputada ha llamado a «concienciar a los catalanes autóctonos». Y ha añadido:

«Hay que poner fin a la costumbre muy presente en determinadas zonas del país de hablar en castellano a cualquier persona que, por su aspecto físico o por su nombre no parece catalana. Concienciar a los catalanes de que no cambien la lengua cuando creen, por el acento o los rasgos físicos, que su interlocutor no es nacido en Cataluña».