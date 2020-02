Carmen Calvo no va a ganar para dolores de cabeza con este incombustible diputado de VOX

Se las prometía muy felices Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del Gobierno de España, durante su comparecencia del 12 de febrero de 2020 en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

Sin embargo, su rictus risueño le iba a durar poco, el tiempo que tardó en cruzarse en el camino con el diputado Jose María Sánchez García, de VOX, que ametralló a preguntas a Calvo y esta, en muchas ocasiones, se negó a responder como cuando se le cuestionó por la situación de Quim Torra y por qué el Ejecutivo de Pedro Sánchez seguía rindiéndole pleitesía pese a estar inhabilitado para ejercer funciones como presidente de la Generalitat.

En su turno final, Sánchez García fue a degüello a por vicepresidenta a la que llamó «vicepresidente» por el simple hecho, como él expuso, que nadie le iba a dar lecciones de lenguaje mientras gramaticalmente fuese correcto referirse a Calvo en esos términos:

Yo no me he dedicado a la política y he de decir que a mí esta sesión no me ha gustado nada. Usted viene aquí y en un tono untuoso, con apariencia de amabilidad, ha ido dando lecciones y consejos no sabemos por qué, porque que yo sepa usted no comparece aquí para dar consejos. Me ha parecido en algún momento, también por el tono, que esto era como un consultorio de la señorita Elena Francis con altavoz parlamentario.