Vox advierte al alcalde de Sevilla que vigilará el destino del medio millón a colectivos feministas

La portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha advertido este miércoles que “vigilaremos el destino de los 530.000 euros que el Ayuntamiento de Sevilla destinará este año a 200 proyectos de igualdad, contra la violencia de género y las agresiones sexuales, para evitar la práctica habitual del PSOE que es la financiación de chiringuitos de género”.

“Es una cantidad muy importante de dinero público, procedente de los impuestos de todos los sevillanos, que no vamos a permitir que se pierda por el camino, que suele ser la práctica habitual de los gobiernos socialistas, como el anterior de la Junta de Andalucía, que destinaba el 97% del dinero a enchufar a personas afines y a burocracia, llegando realmente a las mujeres maltratadas una parte anecdótica de las ayudas públicas”.

Cristina Peláez ha aseverado que “frente a la palabrería y la solidaridad impostada de la izquierda con las mujeres, de las que se aprovecha para conseguir réditos electorales y políticos, este gobierno municipal se va a encontrar con VOX, para fiscalizar el dinero público y conseguir que cada euro de dinero público llegue a quien verdaderamente lo necesita, que son las mujeres maltratadas y las que hayan sufrido agresiones sexuales”.

La portavoz municipal de VOX ha recordado que “cada vez hay más pruebas de que el feminismo no es más que un negocio que está sirviendo para que cientos de personas se llenen los bolsillos con la excusa de defender el derecho de las mujeres y mejorar sus vidas. Es significativo que en los últimos cinco años se ha multiplicado por 30 el número de asociaciones feministas que han recibido algún tipo de subvención”.

Peláez, ha apuntado que “a pesar de que la extrema izquierda insiste en negar que el feminismo sea un njegocio, los datos no engañan. El dinero público que han recibido las feministas en Andalucía en los últimos cinco años no ha revertido en modo alguno en beneficio de las mujeres a los que iba destinado, pero sí y de manera notable a las estructuras políticas que se revisten con un manto de feminismo al servicio de los partidos de izquierda que hacen, en ese sentido, uso y abuso del dinero público”.

“El negocio de los chiringuitos feministas convertidos en oficinas de empleo ideológico ha pasado de 208 subvenciones en 2014 a más de 6.052 hasta noviembre de 2018, más de 150 millones de euros, sobrepasando las 16.000 subvenciones públicas de los cuales 1,2 millones sólo fueron destinados a las mujeres maltratadas de un total de 2700 colectivos. Nos gustaría saber cuánto dinero se ha dado a través de este ayuntamiento a estas asociaciones a costa del contribuyente”.

La portavoz municipal de VOX en Sevilla ha expresado que “con este dinero hay que ser muy, muy escrupulosos; el Ayuntamiento no nos puede limitar el acceso a la información; no será un muro más en nuestra apuesta por cumplir con su finalidad dando la callada de dos meses por respuesta, con información incompleta o imprecisa, con datos referidos y/o desviados a solo un organismo y no a todos los que gestionan subvenciones, como por ejemplo los distritos”.

“Además nos facilitan los datos incompletos de los salarios de trabajadores en las entidades que se dedican a gestionar subvenciones, solicitamos que sean transparentes con veracidad, y sobre qué organismos gestionan este dinero, proporcionándonos la información y su eficiencia a donde se destinan”.

“Desde el Grupo Municipal VOX Sevilla no vamos a sucumbir a la ocultación, manipulación, ni a los recovecos a los que están acostumbradas la izquierda y extrema izquierda. Las respuestas son inexistentes con la precisión requerida, no nos consta si se ha utilizado un método adecuado para detectar las verdaderas necesidades de los colectivos que se quieren ayudar; es prioritario saber si se ejecutan todos los presupuestos previstos a principio de año o son incapaces de gestionarlos, tanto o más como la justificación de su gasto; y ante todo evitar la demora en responder por parte del ayuntamiento con plazos de tiempo interminables”.