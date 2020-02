Billy el Niño (I)

Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te afliges? Y si no lo tiene, ¿por qué te afliges?» No os aflijáis en vano.

España necesita paz y progreso, ver para adelante y resolver la grave crisis social y económica que vive la población de a pie. No necesita revanchismos estériles, necesita responsables públicos honestos, serios,honrados y que no sean maniobreros para seguir calentando sus cómodos asientos llenos de grandes sueldos. Ver enlace, https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=EKfLHSJluy8&feature=youtu.be

Repasemos y analicemos si es necesario dar un escarmiento y darlo con el Policía González Pacheco, historia consumida por la ley de amnistía. Si lo hay que hacer con el arterior, yo me pregunto: ¿ qué se tendría que hacer con el gobierno de Felipe González Márquez?, que en democracia organizó la delictual operación columna contra simples Guardias Civiles que solicitaban pacíficamente, sin armas y al amparo de la constitución española el derecho de asociación. Recordar que un grupo de ciudadanos Guardias Civiles, solicitaron permiso para ejercer un derecho constitucional, solicitaron permiso para obtener permiso para poder solicitar algo que la ley les permitía sin permiso de nadie. Los Guardias Civiles en democracia fueron detenidos y torturados, perseguidos y acusados de delitos como el de sedición, encarcelados y bajo el paraguas de la Operación delictual Columna que cometió delito tras delito y con total impunidad, y en la democracia actual. Si hemos de hacer justicia remontémonos al presente y no al pasado, hagamos justicia real y no películas para no dormir con nodo incluido. Hagan realidad ya, la readmisión de todos los Guardias Civiles Democráticos expulsados por ejercer sus derechos constitucionales, investiguen los graves hechos cometidos en democracia contra toda la ciudadanía, formen la comisión de la verdad, y abran una investigación sobre los Gulaps donde encerraron a los Guardias Civiles, bajo la epidemia existente en la Institución denominada enfermedad constitucional.

Un terrorista, torturador, pederasta, violador o maltratador son la peor condición de la especie humana. González Pacheco fue un policía de la Brigada Político-Social de la dictadura franquista. Investigó a opositores al régimen y a los grupos terroristas FRAP y GRAPO, que pretendían imponer en España una dictadura bolchevique secuestrando y asesinando a políticos, empresarios, policías y guardias civiles durante los años de transición a la democracia.

Los GRAPO secuestraron el 11 de diciembre de 1976 al presidente del Consejo de Estado, Antonio María de Oriol, y el 24 de enero de 1977 al teniente general y presidente del Consejo de Justicia Militar, Santiago Villaescusa. El mismo día de este último secuestro, 24 de enero, se produjo el crimen de los abogados laboralistas de Atocha. El 27 de enero dos policías y un guardia civil fueron asesinados por los GRAPO. El Consejo de Ministros, reunido con carácter extraordinario el día 28, aprobó suspender mediante decreto-ley los artículos 15 y 18 del Fuero de los Españoles, que garantizaban la inviolabilidad del domicilio y formalidades y plazos en las detenciones de sospechosos. El 9 de febrero el ministro de la Gobernación, Martín Villa, decretó el secreto de las actuaciones relativas a los secuestros citados, los atentados cometidos contra las fuerzas de orden público el 27 de enero, los abogados laboralistas de Atocha y la muerte de Arturo Ruiz, estudiante asesinado en una manifestación el 23 de enero por un grupo ultraderechista. Los dos secuestrados fueron liberados por la Policía el 11 de febrero de 1977 y a Billy el Niño le atribuyen una destacada intervención en los hechos. El 11 de febrero los GRAPO asesinaron a un inspector de Policía. Esos días estuvo en juego la transición democrática.

Meses después, una ley de amnistía sacaba de prisión a asesinos terroristas con las manos manchadas de sangre, caliente por lo reciente de sus crímenes, y los políticos, jueces, policías torturadores… que habían servido a la dictadura quedaban exonerados de responsabilidad. Borrón y cuenta nueva. Esa amnistía provocó la puesta en libertad de terroristas que cometieron numerosos crímenes durante años posteriores.

Ignorando el contexto histórico, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Zapatero quieren hoy pasar factura a un policía ignorando la amnistía y el proceso de la Constitución de 1978. ¿Por qué no a un coronel de la Guardia Civil condenado por torturas cometidas en democracia, ascendido y condecorado después, que sigue Activo hoy? Billy el Niño tiene una condena de pérdida de un día de salario por maltratar al periodista Paco Lobatón, entonces cartero y estudiante, condenado a cinco años de cárcel por asistir a reunión ilegal, atentado, desordenes públicos, asociación ilícita… quien tras salir de la prisión de Carabanchel se exilió en Bruselas.

Con este acoso a un policía franquista con condena leve por maltrato y condecorado por cumplir aquella legalidad, Sánchez, Iglesias y Zapatero fomentan el revanchismo, la división social y el enfrentamiento. ¿Quieren que este policía pague por todo el régimen franquista, como una victoria 45 años después sobre el dictador que murió en la cama? Deseo de venganza para psicoanálisis. Por Zapatero me afilié al PSOE en 2005 tras los escraches de la extrema derecha, después de irme en 1991 (afiliado desde 1983) por la detención y tortura de guardias civiles demócratas, y cuyo gobierno produjo avances sociales innegables que ampliaron derechos fundamentales de los españoles. Lamento haber votado a Podemos confundido por el 15M, que apoyé, creyendo en este pobre hombre, que no hombre pobre, que es Pablo Iglesias, un filibustero de la política convertido en corsario por Pedro Sánchez.