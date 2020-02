C´s logra aprobar por unanimidad la creación de un pacto nacional en defensa de la Dependencia

El Parlamento andaluz ha aprobado por unanimidad una iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos para la creación de un pacto nacional en defensa y garantía del Sistema de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

La secretaria del grupo parlamentario de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha alertado de la necesidad de crear un pacto de Estado que “garantice con certeza, previsión y futuro al sistema de dependencia”, al tiempo que ha apostado por acabar con algo tan “inhumano” como la “desafección de las administraciones, y de algunos gobiernos, con las personas dependientes y sus familias”.

Pardo ha defendido que esta iniciativa no va “de banderas, ni de colores”, por el contrario, ha asegurado la diputada de la formación naranja, “va de exigir esfuerzo, compromiso y contribución, para dotar de los medios materiales y humanos a las personas más vulnerables con el fin de garantizar su autonomía y atención”. Asimismo, Pardo ha calificado la proposición no de ley de su grupo “de justicia, rigor y cumplimiento con la ley”, puesto que, a día de hoy, la Junta “cubre el 82% de los gastos”, y a su vez ha exigido que “el Gobierno central no incumpla la ley y asuma el 50% que la misma determina”. En esa línea, la secretaria del grupo Ciudadanos ha criticado que existe “una grave infrafinanciación del sistema de dependencia por parte del gobierno de Pedro Sánchez”.

La diputada de la formación naranja ha destacado el plan de choque de 77 millones que la consejería de Igualdad ha puesto en marcha, así como “el incremento de 200 plazas para personas mayores y 275 para discapacidad, 1.306 millones para los presupuestos de 2020, 462 millones para ayuda a domicilio etc.”. Además, Pardo ha puesto en valor los más de 220 mil beneficiarios que existen actualmente, “hemos alcanzado el máximo histórico”, ha expresado la secretaria de grupo de Ciudadanos.

Pardo ha afirmado que “para Ciudadanos los dependientes son prioridad absoluta, a diferencia del anterior Gobierno”, quien a su vez ha recordado la situación de “abandono, colapso y drama” que se encontraron en materia de Dependencia al llegar al Gobierno, “con más de 35.000 personas en el limbo esperando una valoración”. Para finalizar, la diputada naranja ha pedido “consenso, responsabilidad, generosidad y recursos económicos”, y ha vuelto a reiterar que “Ciudadanos siempre ha defendido a las personas en situación de dependencia y lo vamos a seguir haciendo”.