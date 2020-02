Persecución sin razón a un periodista en un estado democrático.

Dicen que triste cosa es no tener amigos*

“Dicen que triste cosa es no tener amigos, Pero más triste es no tener enemigos. Porque quien enemigos no tenga, es señal de que no tiene, Ni talento que haga sombra, Ni bienes que se le codicien, Ni carácter que impresione, Ni valor temido, Ni honra de la que se murmure, Ni ninguna cosa buena que se le envidie”. Autor: José Martí.

Miguel Delgado, supone una muestra más de cómo la justicia no es igual para todos, por opinar le piden ocho años de cárcel, ni más ni menos, ponerlo a buen recaudo, para quitarle sus armas de trabajo: la voz y el bolígrafo.

El juzgado que instruye la causa contra el periodista Miguel Delgado, es el número uno de Santiago de compostela, querella que ha iniciado el conocido letrado de la consellería de sanidad SERGAS y de otras instituciones, Don Rafael Millán Calenti, ¡. Ver enlace Datos interesantes

Calenti un hombre que está en todo y en todas. Activista general, con presencia a la vez en el cielo y en la tierra, menos en el infierno; tanto se ve en el SERGAS, como en la universidad, en su comisión de asesoramiento a los cooperativistas, como con los pacientes, compaginando todo con los juzgados para denunciar un periodista que ejerce su profesión en el sector de la investigación.

El periodista Miguel Delgado, se ha destacado por sus denuncias públicas y ante transparencia por la utilización pública y partidista en la repartición de fondos públicos a los medios de prensa, presentando denuncias de manera reiterada por la publicidad pagada que la Xunta de Galicia lleva a cabo con los medios de comunicación, al objeto de que sean favorecidos electoralmente, controlando así a los medios de comunicación de su interés.

Recientemente fue pública y notoria su denuncia ante la Junta electoral por la publicidad ilícita llevada a cabo por la Xunta con motivo de las jornadas electorales. Nos dice: «Con el dinero de todos se mantiene a vagos y maleantes y se hace campaña electoral para los amigotes».

Debemos recordar la grave crisis que sufren los medios de comunicación en la actualidad, y en particular en Galicia, medios que prácticamente se mantienen haciendo equilibrios con los fondos públicos y subvenciones de la administración gallega, sin los cuales estarían abocados a desaparecer. Todas estas circunstancias denunciadas una y otra vez, por el periodista del xornaldegalicia.com nos dice le han llevado a una situación que al día de hoy no se la cree.

Nos comenta para finalizar, que la insistencia en la solicitud de la directiva europea de protección a los denunciantes de corrupción, parece que a los juzgados de Santiago no le afectara y que vivieran ausentes de la Unión Europea –UE– , pero no así, para ir a la contra de dicha directiva. Ver referencias completas https://www.xornalgalicia.com/component/search/?searchword=calenti&searchphrase=all&limit=0

Para terminar Ya, señalaremos sus últimas denuncias sobre el caso Pemex Barreras, en el que publicó noticias que han sorprendido a todos, especial y nuevamente se hizo eco de la publicación de un artículo del diario universal de Méjico. Si antes le pedían ocho años, ahora nos tememos que le pidan la cadena perpetua, como dicen algunos ancianos del lugar, hay que echar tierra encima para tapar la mierda, y aquí hay demasiada.