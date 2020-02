Exclusiva PD: El Gobierno desata una persecución contra el vigilante de la reunión de Delcy con Ábalos para asustar a otros testigos

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se citó con la sancionada Delcy Rodríguez en Barajas, la famosa reunión en la sala ejecutiva del aeropuerto madrileño dejó a un lado las sanciones de la Unión Europea y nadie ha pagado ni quiere pagar por ello.

Excepto por un vigilante, cuyo servicio en la terminal coincidió con llegada de Delcy Rodríguez a España y que está “incrédulo ante la situación”. El trabajador de Ilunion fue suspendido cuando se le abrió un expediente sancionador al ser señalado por las fotos que tomó Ok Diario de la terminal ejecutiva de Sky Valet, así lo comentó a Periodista Digital Aurora Vaquero, portavoz de Alternativa Sindical.

Durante la entrevista, Vaquero aseguró que, el vigilante le ha dejado claro que no tuvo nada que ver con las fotografías tomadas el día 29 de enero de 2020, afirmó que el periodista entró a esa zona sin identificarse como tal, y quiso dejar claro que el asunto es desproporcionado porque no ha pasado nada cuando se han filtrado imágenes de futbolistas y celebridades en esa misma área.

“Yo creo que ni siquiera el propio periodista contaba con la presencia allí de seguridad privada, porque este servicio únicamente se cubre cuando tenemos constancia de que van a llegar vuelos allí (a la terminal ejecutiva) o que van a salir vuelos”, aclaró Vaquero.

El asunto ha tomado relevancia pública cuando se conoció que este vigilante rindió una declaración jurada ante notario de todo lo que se vivió la madrugada del 20 de enero en el Aeropuerto Adolfo Suarez de Madrid Barajas, que desde el Ministerio de Transportes se presionó a AENA para que se tomaran medidas contra el trabajador y según comenta Aurora Vaquero, tras ser suspendido, desde ONCE no se han comunicado con él ni con Alternativa Sindical ni con los letrados que llevan el caso.

“La única comunicación que tiene el trabajador por parte de la empresa es a partir del día 31 de enero, que ya se le prohíbe el acceso a su puesto de trabajo por un requerimiento de AENA”, comentó Vaquero que afirmó también que el día 14 de febrero presentó las alegaciones y aún está a la espera de respuesta de Ilunion.

Los casos contra Ilunion en los tribunales

El caso del famoso vigilante no es la única causa que lleva Alternativa Sindical contra Ilunion, hay varias demandas contra la empresa que pertenece a la ONCE, una de ella está conformada por unos 3.000 trabajadores que prestan el servicio de seguridad de Carrefour, y que esperan respuestas de Ilunion, que no quiere hacerse cargo de los salarios que heredó de Ombuds, obviando su responsabilidad subsidiaria al quedarse con los trabajadores ya asignados en diferentes empresas.

“Lo que pretende Ilunion es llevar todos estos salarios a FOGASA, pretende que estamento público se haga cargo de unos salarios”, afirmó Vaquero.

Pero no es el único caso, contra la empresa hay convocadas varias huelgas, una en el propio aeropuerto de Barajas y otra en Renfe en Cantabria.

“Me consta que a uno de los miembros del Comité de Huelga de Cantabria se le ha abierto un expediente sancionador, y está también interpuesta una demanda por la vulneración al derecho de huelga”, desveló la portavoz de Alternativa Sindical.

El extraño silencio de UGT y Comisiones Obreras

Las organizaciones como Unión General de Trabajadores y Confederación sindical de Comisiones Obreras de Comisiones Obreras no se han pronunciado respecto a la situación del vigilante de Ilunion, por lo menos al momento de la publicación de esta entrevista.

Esto llama mucho la atención de los miembros de Alternativa Sindical, tomando en cuenta que los principios fundacionales de cualquier sindicato es la lucha por los derechos de los trabajadores, no se entiende el silencio de estas históricas y gigantescas organizaciones.

“Son los sindicatos mayoritarios por porcentaje de afiliaciones, no entiendo por qué no se pronuncian a favor del trabajador. Sí tenemos representación en Ilunion, sobre todo de UGT, que son miembros del Comité de Empresa, quizás estén esperando que la empresa dé traslado del expediente sancionador”, afirmó Vaquero para Periodista Digital.

Pero a pesar de este extraño silencia de los aguerridos sindicatos socialistas, las consecuencias de las represalias contra el vigilante que presenció el ‘Delcygate’ y que fue apartado de su puesto de trabajo por presiones del Ministerio de Transportes sobre AENA, pueden ser mayores a las que el Gobierno se espera y terminar con protestas y acciones de calle: