Girauta, atacado por los ‘mongoles’ de Ferreras tras quejarse de un envío de Amazon: «Eres un puto liberal de mierda, gilipollas»

El que fuera diputado de Ciudadanos y actual tertuliano en varios medios de comunicación, Juan Carlos Girauta, se ha visto metido de hoz y coz en el radar de insultos de Edu Galán y de Dario Adanti, los responsables de la revista Mongolia.

Estos dos ‘mongoles’, que tienen una aparición estelar todos los viernes con Antonio García Ferreras, en ‘Al Rojo Vivo‘ (laSexta), aprovecharon un tuit del político naranja quejándose del trato dispensado por Amazon a cuenta de un envío de aceite que estaba caducado y que la propia empresa no le facilitaba la devolución del mismo.

De hecho, Girauta, con toda la educación del mundo, escribía en su red social que no entendía como esta gran multinacional de envíos no le facilitaba la posibilidad de devolución del producto:

Pido aceite por Amazon. Me llega caducado. Y para devolverlo… ¡me tengo que desplazar yo! @AmazonHelp pic.twitter.com/KX71la0nZY

Incluso la propia empresa se ponía en contacto con él para que, a través de un mensaje privado, pudieran solventar el problema:

Lamentamos lo sucedido. Te comento que por este medio, no contamos con acceso a tu cuenta, para verificar detalladamente tu caso, podrías brindarnos más detalles y el correo electrónico con el que accedes a tu cuenta, por medio del siguiente enlace: https://t.co/3VbbUbYsSx . ^RM

Pero hete aquí que aparecieron en escena los de la Revista Mongolia que, en un alarde de mala educación y grosería rayana en los comportamientos más tabernarios, saltaron como verdaderos posesos para responder a Juan Carlos Girauta como si fuese poco menos que un delito hacer un pedido por Amazon, como si nadie en España no hubiese comprado algo a través de esta plataforma de envíos:

Más allá de la pésima, por no decir inexistente educación de estos tipos de Mongolia, muchos usuarios en la red se preguntaron por qué se permite a determinadas cuentas insultar como si no hubiera un mañana y, en cambio, a otros se les cierra o suspende cuentas a capricho:

