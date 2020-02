En laSexta llaman ‘cagueta’ a Inés Arrimadas por no aparecer por ‘Al rojo vivo’: «¡Se ha rajao!»

Eldiario.es cuenta como gran exclusiva que Ciudadanos tenía a sueldo como asesor a un miembro de la Junta Electoral Central que resolvió reclamaciones del partido naranja.

El digital de Ignacio Escolar asegura en su información que Andrés Betancor compatibilizó su cargo en el máximo órgano electoral con despacho y sueldo a costa de Ciudadanos resolviendo recursos presentados por su propio partido.

El independentismo ha visto el cielo abierto en este asunto y el presidente secesionista Quim Torra ha tardado poco en anunciar una querella contra el miembro de la Junta Electoral que estaba a sueldo de Ciudadanos.

En ‘Al rojo vivo’, Ignacio Cembrero aseguraba que echaba en falta que este 27 de febrero de 2020 alguien hubiera dado explicaciones y cuando García Ferreras desvelaba que estaba previsto que la propia Inés Arrimadas hablase con ellos, la ha sentenciado: «¡O sea que se ha rajado!».

Ferreras no sabía por donde salir porque tampoco tiene la seguridad que haya una relación causa-efecto entre la noticia de eldiario.es y el no de Arrimadas a su programa.

Ignacio Cembrero: Tengo mis dudas que esta contratación sea legal y sobre todo lo que me hubiera gustado es que hoy hubiera salido alguien de Ciudadanos dar algún tipo de explicación. Quizás probablemente la propia Inés Arrimadas

Antonio García Ferreras: Teníamos previsto hablar con ella hoy a las 12 pero no ha sido posible

Ignacio Cembrero: ¡Se ha rajao! ¿no?

Antonio García Ferreras: ¿Eh? No, no lo sé. Realmente no lo sé. Me cuesta creer que haya sido un problema de temblor de piernas