El mamoneo de Iglesias que sus votantes se tragaron, llega a su fin: «Ahora igual se acaba comprando la Torre Trump»

Pablo Iglesias lo contaba así en ‘Al Rojo Vivo’ allá por 2013:

Es de vergüenza que estos señores del PSOE y del PP estén cobrando 8.000 euros al mes y estén viajando en clase business. ningún eurodiputado de Podemos va a cobrar más de tres salarios mínimos (1.800 euros al mes).

Así de tajante se mostraba un tierno Pablo Iglesias, por aquel entonces sin cargas familiares ni pareja conocida, y con bastante más pelo en la coleta. Es de cuando era ‘joven’ e idealista, vestía de Alcampo, antes de ser marqués de Galapagar y de comprarse un casoplón, antes de ser vicepresidente y de que su pareja fuera ministra.

Siete años después del líder podemita levanta ‘el veto’ que en su día impuso a su partido -aunque no sepamos si lo han cumplido como marcaban, porque ya saben, lo de las donaciones al propio partido suena un poco extraño-. Ahora ya no quiere que solo puedan cobrar tres salarios mínimos y tampoco que haya un límite en el mandato de 12 años. Elaborará un nuevo código ético, y preocupado…

Pero no extraña nada, porque si antes de las primeras elecciones generales a las que se presentó dijo que si no sabana se iría, en televisión en prime time (con Jordi Évole), y no lo hizo… ¡Ya todo vale!

Solo nos queda echarnos unas risas con los tuits del personal:

Si con el tope salarial le dio para comprarse un chalet con piscina, con el sueldo completo igual se acaba comprando la Torre Trump. https://t.co/j3ZLl3ZgTw — Marta Rivera (@CiudadanaMartaR) March 1, 2020

Lo llamativo no es que Pablo Iglesias quiera quitar ahora lo de los tres SMI para poder cobrar una pasta. Eso es normal en todo demagogo cuando toca pelo. Lo llamativo es que habrá pablettes podemoides que lo justificarán en las redes. Siervos voluntarios. — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) March 1, 2020

Podemibers explicándote que Pablo Iglesias liquida el límite salarial y podrá estar más de doce años dirigiendo el partido porque patatas. pic.twitter.com/9gBn5mqSrF — Doc HOLLYDAY (@DocHollyday3) March 2, 2020