Destapan una campaña sucia de Maduro, Fernández, Correa y Evo en la que participó el ‘asesor clínex’ Juan Carlos Monedero

Una noticia corre como la pólvora: “En Bolivia no hubo fraude, lo de Evo fue un golpe de Estado, lo dice el prestigioso MIT y lo publica el Washington Post”.

La comparten en sus redes sociales el dictador venezolano Nicolás Maduro, el argentino Alberto Fernández, el ecuatoriano Rafael Correa, el colombiano Gustavo Petro y en España el asesor al uso, el sicario político de la izquierda radical, Juan Carlos Monedero.

La noticia, que también fue publicada por el digital Público.es con el titular «Morales ganó las elecciones de Bolivia sin una evidencia estadística de fraude, según el MIT», no es más que una fake News, que intenta dar legitimidad al fraude de Evo Morales e influir en las próximas elecciones de Bolivia para recuperar a otro Estado donde garantizar rentas para la izquierda.

La propia Organización de Estados Americanos (OEA) desmontó las mentiras del artículo propagandístico, «no es honesto, ni está basado en hechos ni está completo. Sobre todo, no es científico. Contiene innumerables falsedades, inexactitudes y omisiones», pero el diario El Mundo, destaca la realidad detrás de la supuesta investigación del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Se trata de un blog, el ‘The Monkey Cage‘, que está alojado en el portal del Washington Post, que difundió el informe supuestamente estadístico pero que en realidad se trata de un trabajo encargado a dos técnicos formados en el MIT -y no al MIT que es algo totalmente diferente- por un lobbyista del dictador Nicolás Maduro que opera en EEUU, Mark Weisbrot, que también es recordado en Venezuela por su relación con el difunto Hugo Chávez.

Según este encargo desarrollado por John Curiel and Jack R. Williams, el «apagón» de la transmisión electoral que duró 23 horas desde las 8 de la noche del domingo 20 de octubre, no pudo haber afectado la tendencia en favor de Morales, que requería superar el 10% de ventaja para evitar la segunda vuelta. En la noche del domingo, cuando se detuvo el conteo por orden oficialista, el líder Evo Morales superaba a Carlos Mesa por sólo 7,87%.

El artículo que dice solo basarse en evidencia estadística, no hace mención de los hallazgos del informe de la OEA como por ejemplo el «redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos y no controlados por personal del TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas», por citar algunas de las graves irregularidades, tampoco se hace referencia al apoyo de la Unión Europea, mediante su propio equipo de observadores, a los hallazgos de la OEA, y que además mostró otras pruebas de irregularidades.

Según informa El Mundo, citando a Mariano de Alba «Mark Weisbrot, director del Center for Economic and Policy Research (CEPR), es una mezcla de hooligan y de asesor del chavismo desde tiempos de Chávez, que incluso acompañaba al actor Sean Penn en sus visitas al ‘comandante eterno’. ‘Con Maduro se fue acercando incluso más al gobierno, en calidad de asesor. Es un economista reconocido en Estados Unidos, tanto así que Jeffrey Sachs ha escrito con él. Al menos desde 2017-2018 ha estado asesorando al gobierno, pero según entiendo no le hacen mucho caso’.

Pero además de esto, el periodista Daniel Lozano recuerda que este Weisbrot, que es muy del agrado del ‘asesor clinex’ Juan Carlos Monedero, ha ejecutado otros trabajos intelectuales para la narcodictadura venezolana, y por ejemplo, en 2019, junto al propio Sachs, afirmó que en Venezuela habían muerto 40.000 producto de las sanciones.

La disputa entre la OEA y el MIT sobre el fraude electoral en Bolivia se resuelve fácilmente: mientras que Almagro busca su reelección, los técnicos del MIT buscan la verdad y esa verdad está clara como el agua: No hubo fraude. Evo sigue siendo el Presidente legítimo. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) March 2, 2020

Según un informe publicado por el@@washingtonpost y realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Evo Morales ganó los comicios electorales del año pasado por más de 10 puntos de diferencia, sin que mediara fraude alguno https://t.co/Am9l9rG2Yr — Alberto Fernández (@alferdez) February 29, 2020

El informe del MIT que ratifica la victoria electoral de @evoespueblo en las elecciones, es una muestra más de que el Ministerio de las Colonias (OEA) atenta contra la voluntad de los pueblos libres del continente. Toda nuestra solidaridad con el Jefe Indio del Sur. ¡Viva Evo! pic.twitter.com/MvtG873n8g — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 1, 2020