Exclusiva: Pablo Iglesias «ayuda» desde Madrid a dos prófugos de la justicia de Ecuador

Pablo Iglesias está colaborando directamente con dos prófugos de la justicia de Ecuador. Así lo ha denunciado en exclusiva a Periodista Digital el político Fernando Balda, quien fue “secuestrado” por el expresidente Rafael Correa en 2012 en Bogotá para ser deportado hasta su país natal y convertirse en un preso político del mandatario socialista. Ahora, el ecuatoriano ha presentado las pruebas de cómo el líder de Podemos está detrás de los esfuerzos por librar de la justicia ecuatoriana al expresidente Rafael Correa y a su exdirector de Inteligencia, Pablo Romero.

Fernando Balda facilitó a este periódico un audio donde se escucha al expresidente Correa afirmar que “acabo de hablar con Pablo Iglesias y me pide que, por favor, le mande una memoria muy sucinta sobre el caso del amigo, del vecino, no sé si tú puedas contactarlo y que me mande eso”. El político ecuatoriano afirma que “vecino” es el apodo que usan el exmandatario y el antiguo director de la polémica Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) para hablar del otro.

Para demostrarlo, Balda también difundió un audio donde se puede escuchar al antiguo director de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, quien fue detenido por la Interpol en Madrid en junio de 2017 pero que aún no ha sido extraditado a Ecuador, decir:

“Ya hablé con el procurador, se llama José Fresneda. Dice que aún no hay ninguna novedad y que es muy pronto todavía para saber algo. No me dijo qué tiempo hay que esperar, pero que era demasiado pronto. Cuéntale al vecino para que lo espabile porque imagínate tú cuánto tiempo ha pasado desde que me crearon el chat y no ha pasado nada. Recién ahora que han añadido el documento ese. Mi intensión tu sabes era de ayudar para poner los antecedentes y le estoy ahorrando el trabajo, esa es la idea. Pero si ese documento no le sirve, que lo hagan como se tiene que hacer, no hay ningún problema”.

Pablo Iglesias está intentando evitar que Pablo Romero sea extraditado hasta Ecuador, en donde es solicitado por la justicia del país latinoamericana. Una misión en la que también está vinculado Christophe Marchand, miembro del equipo de abogados de Puigdemont en Bélgica y que también ha sido abogado personal de Rafael Correa. Según unos correos electrónicos a los que ha tenido acceso Periodista Digital se puede ver cómo Marchand estaría trabajando en la defensa de Romero ante Interpol e, incluso, recibido dinero por parte del expresidente.

En concreto, en uno de los correos electrónicos se puede leer a Romero afirmar que “se me ha informado desde ‘Lovaina’ que vuestra asesoría en mi caso, está ya cubierta o incluida por parte del amigo expresidente”. Los pagos por parte del expresidente de Ecuador quedan demostrados, además, por parte de un audio que se ha filtrado y donde se escucha al socialista quejarse que:

“Yo estoy muy preocupado porque ayer vino un abogado con toda la estrategia internacional y hay muchas. Hay que ir al sistema interamericano, a la ONU, a las relatorías, a la Corte Penal Internacional y todo esto toma tiempo, cuesta dinero y ya no hay de dónde sacar… la otra vez un buen amigo, y por eso puede ayudar algo ahí por España, me regaló 25.000 euros, pero no los voy a aceptar como regalo, entonces los asumo como préstamo”.

Sin embargo, Marchand no es el único letrado que está a disposición del exdirector de Inteligencia. En los correos electrónicos también aparece el nombre del procurador José Miguel Martínez-Fresneda Gambra.

Partido Comunista

Podemos y los abogados de los independentistas no son los únicos que están trabajando a favor de los prófugos de la justicia de Ecuador. En las pruebas presentadas en Ecuador, a las que ha tenido acceso en exclusiva Periodista Digital, también se vincula a Enrique Santiago Romero, Secretario General del Partido Comunista de España (PCE) y quien fue uno de los abogados defensores de las FARC y que ahora es uno de los hombres de confianza del gobierno de Pedro Sánchez.

Balda presenta las capturas de un chat entre Enrique Santiago Romero y Pablo Romero, en las que analizan las dos órdenes de extradición contra el exdirector de Inteligencia; sin embargo, su nombre también aparece en los correos que mantiene con el despacho en el que trabajan Christophe Marchand y el procurador José Miguel Martínez-Fresneda Gambra.

Una fuga en proceso

A pesar de que Podemos y Partido Comunista han logrado entrar en el gobierno de España por voluntad de Pedro Sánchez, el exdirector de Inteligencia, Pablo Romero, podría estar preparando una fuga para un destino que considera más seguro. Así quedó demostrado en un audio que ha sido filtrado y donde se le puede oír decir que “el vecino” le quiere en buen recaudo y que “tiene unos amigos que tienen unos barcos”, por lo que se prevé que el escape se realice a través del mar.

Justamente en estas conversaciones del presunto escape de España aparece un “Fran”, quien Fernando Balda afirma que se trata de Fran Pérez, un representante de Izquierda Unida (IU) que está muy vinculado con el régimen chavista. No en vano, en otros mensajes de chat que también salieron a la luz se puede ver cómo Correa afirma que sólo existen dos destinos para una fuga efectiva: La Isla (Cuba) o Venezuela.