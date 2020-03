Ciudadanos: Inés Arrimadas hunde en 30 segundos al ‘submarino del PSOE’ Francisco Igea

Inés Arrimadas y Francisco Igea afrontan la recta final de la campaña para ver quién de los dos, a partir del 9 de marzo de 2020 lideran el proyecto de Ciudadanos tras la dimisión de Albert Rivera un 11 de noviembre de 2019 tras el fiasco electoral que hizo pasar al partido naranja de 57 a 10 escaños.

La noche del 4 de marzo de 2020 los candidatos confrotaron sus programas en un debate que, en algunos momentos, dejó traslucir la tensión existente entre ambos, en especial en el caso de un Igea al que las perspectivas no son precisamente nada halagüeñas.

Precisamente, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, pese a dar su apoyo al Partido Popular en esa comunidad autónoma, nunca negó la posibilidad de haber prestado sus votos para que hubiese gobernado el PSOE y también es de los que mantuvo la tesis de que Ciudadanos, en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, debió de haber apoyado a Pedro Sánchez.

Agarrado a este argumento, a Igea no le han dolido prendas para ir por los medios de comunicación poniendo de vuelta y media al partido y decir poco menos que la formación anaranjada estaba moribunda.

Inés Arrimadas, en unos memorables 30 segundos hacía trizas a su oponente en esa pelea por liderar Ciudadanos y le espetaba en plena cara las palabras que el propio Igea había ido diciendo por diferentes foros mediáticos:

Para mí hay una diferencia entre ser crítico y ser autodestructivo. Una cosa es decir que nos hemos equivocado, que es algo que yo he dicho muchas veces. Yo creo que nos hemos equivocado en muchas cosas. Un partido no baja de 57 a 10 escaños sin errores. Pero decir en los medios que este partido está muerto, que es leninista, que es cesarista, que estamos en parada cardíaca, que tenemos meningitis o que es totalitario no es autocrítica.

Igea, echándole papo al asunto, espetaba:

Arrimadas respondía al instante:

UNAS METÁFORAS QUE LAS CARGA EL DIABLO

Su oponente, pillado, se agarraba a un clavo ardiendo, a un argumento tan endeble como una casa de papel en medio del huracán Katrina:

Arrimadas remachaba a Igea de manera contundente:

Mi metáfora es la del corredor de maratón y la tuya es la de la meningitis. Yo creo que el liderazgo también va de saber ilusionar al equipo e ilusionar a la gente. Claro que nos hemos equivocado y claro que va a haber cambios en este modelo nuevo de organización, va a haber cambios en comunicación, va a haber descentralización, va a haber más participación. Lo que yo te pido, el compromiso que quiero es que no vas a ir luego por los medios a decir que este partido no es democrático o que cuestionas el resultado de la militancia. Yo te voy a apoyar en todo y yo me he rodeado de un equipo crítico. A mí me encanta la gente discrepante. Pero una cosa es discrepar y otra dar por muerto a tu partido.