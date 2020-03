La nueva directora general de la Guardia Civil una esperanza de aire fresco, la primera mujer en la Guardia Civil, como Luis Roldán el primer civil

Asociación de cónyuges unas mujeres reales y valientes. Defendieron la democracia en la calle.

María Gámez, es la primera mujer al frente de la Guardia Civil, al igual que fue Luís Roldán el primer civil al frente del cuerpo, que además tiene como jefe de gabinete a un un general de brigada muy ilustrado, don Manuel LLamas, ver toma posesión Toma posesión General de Brigada jefe gabinete de la primera mujer dirige la Guardia Civil presenta un nuevo aire fresco en la DGGC, dispuesta a escuchar y a comenzar a hacer cambios en la Guardia Civil. A ellos les dedicamos esta historia viva, y en especial en días de celebración de las mujeres y de la igualdad.Ver documentos históricos, Ver Nicolás Redondo con Carmen Romero, historias reales

Hoy en historias reales vamos a contar la historia de una de las muchas mujeres que han formado la Asociación de Cónyuges de los Guardias Civiles, aquellas mujeres que en democracia y con la sola ayuda de sus manos, de sus pies y de su cabeza, salieron a la calle reclamando igualdad y dignidad, no sólo para ellas, y para sus familias, sino para sus esposos que estaban siendo perseguidos y encarcelados por solicitar permiso para poder solicitar un derecho constitucional , como era y es el derecho de asociación.Ver Historia de María Gamez Gámez, Primera mujer al frente al igual que Roldán primer civil al frente DGGC

Aquí y ahora hablamos de Carmen Romero, esposa de Manuel Rosa; en otras historias de «Tricornios en Democracia» Ver vídeo Vídeo historia Movimiento Democrático Guardias Civiles hablaremos de otras muchas “Cónyuges de Guardias Civiles, que no podemos olvidar, y que esas sí que han sido y siguen siendo luchadoras por los derechos de las mujeres”.

Comencemos Ya, Carmen es la mujer de nuestro querido amigo y compañero Manuel Rosa Recuerda, nació en Sevilla, y nos cuenta cómo se inició la historia del movimiento democrático de la Guardia Civil, los llama «Ciudadanos sin derechos», todo dio comienzo en el año 1986, cuando su marido se reúne con dos diputados para ver cómo podría presentar los estatutos para crear una asociación de guardias civiles, ya por la mañana, había consultado con su capitán al cual le pareció una muy buena idea e incluso lo felicitó, porque creía sería un gran avance para todos los ciudadanos y guardias civiles. Lo que parecía una idea de progreso y respetando la constitución vigente, derechos que ya existían en otras fuerzas de seguridad, dio comienzo a una represión sin precedentes en un estado democrático, y en especial para esta familia de Carmen Romero, lo que ella llama «un calvario sin cruz», y recuerda bien la fecha, veinte–20– de septiembre del año 1986, cuando el Cabo Rosa, tomaba café con dos diputados lo detienen y lo ingresan en la comandancia de Montequinto en Sevilla, careciendo de asistencia legal ni comunicación alguna de sus derechos, lo que continuó cerca de diez años de centro penitenciario en centro penitenciario.

Esa misma noche su domicilio es registrado por la guardia civil, al frente el capitán al cual le pareció muy buena idea que se solicitara una asociación, se hizo sin orden judicial, sin testigos, y con los hijos menores llorando y presenciando todo, sin saber qué pasaba, y con un miedo atroz que al día de hoy todavía no ha desaparecido de sus mentes ni de sus cuerpos.

Los teléfonos nuestros y de toda nuestra familia estaban intervenidos, siendo vigilados y controlados las veinticuatro horas del día, al igual que después supimos se hizo con todos los guardias civiles democráticos mediante la que hoy conocemos como la operación columna, operación de tremenda e ilegal gravedad que considera no ha prescrito y que cualquier ciudadano normal y político con responsabilidad debe investigar y exigir responsabilidades.

Señala que desde esa fecha, no paró de pasear de penal a penal, de centro de arresto en centro de arresto, tal y como le sucedió a cientos de compañeras por toda España. La indecencia y los delincuentes legales al amparo del poder político se ponían a la altura de los dictadores nazis con permiso de Felipe González, al que apodamos el Rey Sol porque en su impero nunca era de noche. Eran los hombres de pana, que venían a democratizar España, y acabaron siendo los hombres más adinerados de Europa, como con el trascurso de los años podemos ver en la actualidad.

Una de las cosas que no puede olvidar es las visitas que hacía a su marido, –un guardia civil que sólo pidió lo que la constitución le permitía y le permite, asociarse, pertenecer, no perteneces, crear una asociación, de las muchas que han existido y existen en el seno de nuestra sociedad y en la Guardia Civil–; es que cuando iba a ver a su marido, todos los compañeros y familias le hacían el vacío, era como la Alemania nazi, el miedo atenazaba a los cobardes, en el calabozo su marido tenía que hacer todo, no tenía puertas, con el objeto de que la presión psicológica derribara y hundiera al ciudadano guardia civil para darlo por loco.

Todo esto dio paso a que la concienciación de que la democracia también afectaba a los guardias civiles que prestaban un pésimo servicio a la sociedad, que trabajaban las veinticuatro horas todos lo días del año, que se tenían que pagar la ropa de trabajo, que no tenían derecho de circulación ni de residencia, que carecían de los mínimos derechos constitucionales y que ni gozaban de respeto, comenzaran a dar pasos de unión y así llegó a la creación de la “Asociación de Cónyuges de la Guardia Civil”, pasaron a ser la «voz de los sin voz», la voz de sus maridos porque cada vez que hablaban eran detenidos y torturados en la España Democrática, y de todo ello hay pruebas evidentes en los psiquiátricos, por lo que hemos reclamado y lo seguimos haciendo.

Para finalizar, nos comenta lo que ya todos sabemos y no olvidamos, una mañana cuando salía con sus hijos para la escuela, llegaron para arrestar a su marido, aprovecharon que abrió la puerta para salir a la escuela y entraron a tropel en su casa, había que arrestar el peligroso delincuente Cabo Rosa por cometer el grave delito de solicitar permiso para ejercitar un derecho constitucional, el de asociación. Recuerda tantas cosas graves cometidas al amparo de un estado de derecho con los cobardes al frente de los tres poderes del estado, que no podemos relatar todo, pero nos deja otra pincelada, sic, no salía de sorpresa en sorpresa como la película de ataque de nervios, una y otra vez llegaba a su casa y encontraba a sus hijos llorando y con ataque de nervios, otra vez habían entrado ilegalmente en su casa y llevado a su padre, era la tónica general, en democracia capitaneada por un tal Felipe González, –Alias el Rey Sol—por Concuera y por los sátrapas del poder total en su finca particular.

Para terminar Ya, fueron diez años y medio de recorrido por las prisiones y centros de internamiento, diez años y medio de persecuciones a todos, de acusaciones de sedición militar y de detenciones ilegales y de registros ilegales, como se ha podido comprobar en la Operación Columna y en los sumarios de los Juzgado Togados Militares, pero lo más grave es la actitud actual de este gobierno que recuerda al del siglo pasado donde los hombres de la pana gritaban derechos para los Guardias Civiles y al llegar al gobierno los encarcelaban, por el simple hecho de solicitar permiso para el ejercicio de un derecho constitucional.