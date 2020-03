‘Progre soy yo’, el vídeo que revoluciona las redes y escapa de la censura de Sánchez e Iglesias

“Progre soy yo, progre soy yo… odio a las ricos pero yo vivo en una mansión”, son algunas de las frases de un vídeo que estos días circula por las redes sociales y que ha generado un amplio número de ‘me gustas’ y compartidos tanto en Twitter como en Facebook.

Al ritmo musical de ‘bajo el mar’, tema de la Sirenita, el autor destroza literalmente a los dirigentes de PSOE y Podemos, denuncia las contradicciones de la izquierda y pone de manifiesto esa presunta superioridad moral que siempre se adjudican socialistas, podemitas o comunistas.

Frase a frase, estrofa a estrofa son una bola de demolición para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, derrumbando el endeble castillo de naipes que sostiene sus ideologías.

El autor, InfoVlogger, cuenta en su post de YouTube sus motivaciones: ”Hoy os traigo el videoclip de los videoclips, ¡toda la hipocresía progre concentrada en una canción! ¡A disfrutar que es gratis!”, termina, “gracias a Sergi de Los Meconios por sus arreglos vocales”.

Y los arreglos han gustado a los espectadores que en pocas semanas (desde el 13 de enero) acumula 247.000 reproducciones, 23.900 ‘me gusta’ y genera más de 2.800 comentarios.

Y es que, entre imágenes de Sánchez, Iglesias, Pablo Echenique, Rubén Sánchez (Facua) el Ché, Fidel Castro o Hugo Chávez, el cantante ataviado con una bandera republicana lanza perlas como las siguientes: “no dones a la Sanidad, no seas un explotador, coge la pasta y dásela a la Facua mucho mejor”, “odio las dictaduras fascistas me gustan solo las comunistas, ETA no existe olvídalo, hablemos de Franco mucho mejor”.

En el terreno mediático, ‘recibe’ laSexta personalizando en Antonio García Ferreras y Ana Pastor y critica la “voz angelical” de Elisa Beni.

“Progre soy yo, progre soy yo… mi casa es sagrada pero defiendo la ocupación”.

Aunque el vídeo tiene unas semanas, es ahora, tal y como ha podido saber Periodista Digital de fuentes próximas tanto a PSOE como a Podemos, cuando los responsables de redes de estas formaciones han recrudecido sus ‘denuncias’, con la intención de que sea censurada y retirada tanto de Facebook como de Twitter. Precisamente el vídeo crítica la censura de Twitter a post incómodos para la izquierda.

En la acción organizada para desaparezca el vídeo, denuncian como “contenido ofensivo” o como “material difundido como fakes news”, todo vale con el fin de eliminar la publicación que, tal y como ha comprobado PD, también ha sido denunciada a la plataforma YouTube, de momento –afortunadamente para bien de la libertad de expresión- sin éxito alguno.

Pero no solo el vídeo pulveriza a PSOE y Podemos, algunos comentarios son demoledores: “Invito a todos los progres de España a que vivan 4 meses en mi país Venezuela. para que vivan la «Revolución Bonita» como decía el putrefacto de Chávez. Que el diablo lo tenga por toda la eternidad”.