La UniónGC, preocupada por el cierre de los centros educativos, pedirán medidas especiales y protocolos a la Directora general.

La Unión de Guardias Civiles (UniónGC), Asociación Profesional de la Guardia Civil con representación en el Consejo preocupada por la situación de sus compañeros y familias.

El cierre de Centros Educativos en la Comunidad de Madrid y en Vitoria supone un grave trastorno en materia de conciliación familiar y laboral para las trabajadoras y trabajadores de la Guardia Civil, un colectivo ya de por si castigado por la carencia de medidas en este ámbito.

La Unión de Guardias Civiles pedirá medidas especiales a la Directora General.

Por el inminente cierre de los centros educativos de la Comunidad de Madrid, así como en la capital alavesa, la Unión de Guardias Civiles (UniónGC), Asociación Profesional que representa a miembros de todas las escalas de la Guardia Civil, va a solicitar a la Directora General de la Guardia Civil, María Gámez, el desarrollo de medidas concretas para facilitar el grave trastorno que sufren los miembros del Instituto Armado por las medidas adoptadas por las autoridades Sanitarias.

Como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ante escenarios de crisis de cualquier tipo, los miembros de la Guardia Civil deben implicarse de forma intensa en el cumplimiento de sus cometidos. Sin embargo, el cierre de centros escolares supone un profundo trastorno en un Cuerpo que no puede abandonar su puesto de trabajo, y cuya habitual movilidad geográfica hace que no puedan contar con el apoyo de otros familiares para el cuidado de sus menores, y que en los próximos 15 días no podrán acudir a clase.

Solicitamos a la nueva Directora General el desarrollo de Protocolos concretos de actutación en las zonas geográficas afectadas, la flexibilización en la concesión de permisos extraordinarios, y modificaciones de horarios para el cuidado de menores en familias cuyos progenitores trabajen, así como el fomento del tele-trabajo en aquellas funciones del Cuerpo que lo permitan.