Al día nuestra directora general, una mujer.

Como habíamos prometido seguimos comunicando con la primera mujer que dirige la Institución Guardia Civil, y hoy le solicitamos y presentamos una nueva solicitud, ahí va.

Como España es un gran país dirigido por grandes políticos, y que son enormes servidores públicos, y como la memoria histórica es un cimiento fundamental del progreso humano, para recordar los actos de célebres personajes que han pasado por la vida pública y que ahora pacen en el cementerio de los elefantes a costa del erario público, a la directora general , a una mujer le solicitamos,

Certificado oficial relativo a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en Recurso de Amparo 871/1990, sentencia emitida por el Tribunal Constitucional de España estimando el recurso de Don Manuel Rosa Recuerda mediante la que estima el recurso de amparo y declara legal la UNION DEMOCRATICA DE GUARDIAS CIVILES. «UDGC», Sentencias firmes que la DGGC no cumple del TC y del TEDH, Lean certificado en el cual nos especifique, fecha de recepción de la citada resolución del Tribunal constitucional de España, y en su lugar si tuvo conocimiento de que el Tribunal constitucional de España declaró legal por sentencia emitida en el año 1993 de que el denominado sindicato UDGC, Preguntas formulas en el parlamento pidiendo explicaciones por qué no se ejecutaba la PNL de reingreso Guardias Civiles era una institución legal y que por tal motivo no se debió ni se ha podido llevar a cabo persecución, expediente administrativo, gubernativo ni acto ilegal alguno como la delictual operación columna.