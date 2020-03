El socialista Óscar Puente vomita un tuit con burlas hacia Cristina Seguí por el coronavirus de Ortega Smith

El socialista alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha vuelto a perpetrar otro vómito tuitero.

El edil pucelano no conoce, precisamente, la exquisitez ni los buenos modales. Pero encima en plena crisis del coronavirus se permite el lujo de hacer bromas con lo que no tiene el más mínimo pase.

Uno de los últimos contagiados por una enfermedad que en España ya se ha llevado por delante a 36 personas es el diputado Javier Ortega Smith (VOX).

Pues bien, al político del PSOE le ha parecido muy ‘correcto’ hacer una infame burla que, como suele pasar cuando hablamos de un tema tan sensible como el de la salud, se le ha acabado por volver en contra.

Y es que Puente, que parece no tener cosas que resolver en su ciudad, recuperó una antigua foto del político del partido de Santiago Abascal con la que entonces era su pareja, la política, periodista y escritora Cristina Seguí, para poner esta barrabasada en Twitter:

Desde que colgó ese bochornoso mensaje en la red del estornino, a Puente le empezaron a llover los palos por doquier, empezando por la propia Seguí, que desveló que el cobarde político del PSOE la tiene bloqueada:

Oye, @oscar_puente_, a pesar de que me tienes bloqueada imagino que me leerás: me das permiso para escribir sobre tus amigas y de una amiguita muy especial que tu presidente, y actual presidente del Gobierno, tiene en vuestra filial-harén de Zaragoza? 🙂 pic.twitter.com/rScFeUuSmM

— Cristina Seguí (@CristinaSegui_) March 10, 2020