Las elecciones en igc, traen un nueva directiva, otra primera mujer como en la dirección general, y como otro primer civil, Luis Roldán

IGC, hace público un comunicado mediante el que nos dice que la presidenta de su asociación es una mujer, hecho sustancial en los tiempos que vivimos, es la moda, ahora veremos los resultados, por ellos los juzgaremos. Como muestra un botón, en la Dirección General actualmente el poder y la responsabilidad está en manos de una mujer, –sólo se le suponen–, María Gámez primera mujer, como Roldan primer civil su primer acto fue sobre la igualdad, queda bien, o mejor dicho queda muy bien; como dicen los viejos la «tontería se pone en primera fila para ser vista». Ser mujer o ser hombre no determina ser eficiente y eficaz, ser responsable y sobre todo ser persona, y serlo con valores. En el caso de la nueva directora de la Guardia Civil, sus actitudes vienen demostrando sus altitudes, y hasta ahora nada es nada. Video Memoria histórica Guardias Civiles Democráticos

La IGC, habla de varias mujeres al frente, La Asociación de Cónyuges primeras mujeres, su valor y decencia se les concede, Mujeres decentes y valientes, en el silencio y del código penal militar, sin coger el toro por los cuernos, esperemos que con el tiempo lo haga, pero ni menciona la memoria histórica y a los compañeros que han sido expulsados por garantizar el libre derecho de asociación, la libertad de expresión y los derechos humanos en la Guardia Civil de los que ellos ahora disfrutan. Mal comienzo para una organización llena de problemas que no se ha acordado de los suyos, que le han aplicado el código penal militar y los han dejado en la calle, por el delito de «Solicitar permiso para solicitar una asociación». Los grupos que no tienen memoria histórica están condenadas a repetirla una y otra vez, llevándolos siempre al comienzo del camino, sin avance alguno. Sentencias del TC y del TEDH, no ejecutadas a pesar de los años transcurridos

Independientes de la Guardia Civil (IGC), dice en su comunicado que IGC, se convierte en la primera asociación representativa de la Guardia Civil, presidida por una mujer, Vídeo años 90 primeras mujeres dando la cara por los derechos guardias civiles veremos a ver si esto por si solo es una ventaja y un plus en conseguir los derechos civiles y sociales que los Guardias Civiles hace años que debían haber tenido.

En los días 10 y 11 de Marzo de 2020, tuvo lugar en la sede central de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asamblea General convocada donde se debatían varios puntos, entre los cuales se encontraban las elecciones a la Junta Nacional de la asociación.

A tenor de los resultados obtenidos y tras escrutinio de los mismos, se nombró como ganadora a la candidatura encabezada por Dña. Vanesa González Merino con 411 votos sobre el total.

Así la nueva composición de la Junta Nacional de IGC, queda compuesta por los siguientes componentes: PRESIDENTA: Vanesa González Merino,VICEPRESIDENTA:Guadalupe Pena Lourés SECRETARIO: José Luis Otero Fdez. VOCAL: José Javier Vázquez Ruiz VOCAL: José Alfonso López Balseiro, VOCAL: Octavio Cristian Rodrigues Navarro, VOCAL: Juan Carlos López Seijas

Desde este momento, Independientes de la Guardia Civil (IGC), se ha convertido en la primera asociación representativa dentro de la Guardia Civil, dirigida por una agente femenina y secundada por otra agente, lo cual no deja de ser un hecho cuanto menos insólito dentro del Instituto Armado y del asociacionismo ligado al mismo.

La nueva dirección asume el reto de dirigir la asociación con optimismo renovado, tras verse respaldada ampliamente. Este nuevo rumbo se ha fijado sobre varios pilares fundamentales, como son, el crecimiento tanto en estructura como en número de socios, la creación de nuevos órganos para determinados empleos y especialidades, y la proximidad al socio como eje de funcionamiento de la asociación.

En próximas fechas se comenzará a perfilar la hoja de ruta de los próximos años dentro de la organización, la cual es sumamente ambiciosa pero con los pies en el suelo. En ella se abordará la eliminación del Código Penal Militar dentro de la Guardia Civil, dejando el mismo solo para situaciones donde dependa de Defensa, la nueva Orden de Jornada y Horario que se presentará a los agentes de la Guardia Civil y la equiparación salarial real, entre otros.

Desde la nueva Junta Nacional, queremos animar a todos los agentes a unirse a este proyecto y subirse a un tren donde todos son bienvenidos.