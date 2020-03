Vea la tremebunda irresponsabilidad de Irene Montero el 8-M: así le estornudaba a una señora mayor en la cara

El 9 de marzo de 2020 la cosa empezó a cambiar en España con respecto de las medidas para frenar el coronavirus. Tarde, como siempre, como buena marca España y especialmente la de este gobierno de socialistas y podemitas. Ese día cerraron todos los centros de educación de la Comunidad de Madrid y pidieron al personal no viajar y teletrabajar.

Pero apenas unas horas antes… ¡Ay, unas horas antes todo valía! Y especialmente una buena manifestación multitudinaria en pleno centro de Madrid, foco del contagio del Covid-19 en Europa. Y con ella, la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la cabeza, bien pegadita a otras compañeras podemitas y saludando a diestro y siniestro, fuera joven o mayor.

Hubo muchas risas con el primer caso de coronavirus en VOX, Ortega Smith, que también estuvo en otro acto que no debió celebrarse, y parece ser que ya con síntomas de no encontrarse bien. Pero el caso de Montero no es mucho mejor… Vean, vean la tremebunda irresponsabilidad de quien saluda, ya infectada por coronavirus que daría positivo este 12 de marzo de 2020, a una señora mayor -población de riesgo-, con estornudo en su cara incluido. Por supuesto, en el vídeo también se ve a la contagiada ministra repartiendo besos por doquier, sin importarle a quién.

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien. — Irene Montero (@IreneMontero) March 12, 2020

Positivo de Montero Vs. Ortega Smith

«Gracias VOX por no dejarnos entrar en vuestros actos» decía el periodista Jordi Évole en un tuit. Mientras que Juan Carlos Monedero acusaba a Ortega Smith por estar «infectado de estupidez», en la misma onda que compañero de Podemos, Pablo Echenique, quien responsabilizaba al de Vox por visitar «dos conocidas zonas de contagio del coronavirus» y luego ir a contagiar «a cientos de personas «en la manifestación de Jusapol y (ya moqueando) en Vistalegre».

Hay que ser mediocre y mala gente, y después callarse como puertas cuando a una de los tuyos le pasa lo mismo y encabezó una manifestación de forma irresponsable absolutamente.

Los políticos ahora piden a los ciudadanos que nos confinemos en casa. Ahora, después de que ellos hace solo unos días se dedicaran a pasearse por las calles repartiendo saludos y esputos ante jóvenes y mayores.