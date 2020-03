Un virus con corona que nos ha revolucionado a nivel mundial

Cristina Vega, Presidenta ALPA —Asociación de Logopedas del Principado de Asturias— Web Logopedas Alpa de Asturias. hace una reflexión sobre la profesión sanitaria, sobre la Logopedia; reflexión de personas comprometidas con las nuevas tecnologías, con el concepto biopsicosocial de la salud y con una actividad social y profesional de excelencia. La Presidenta de ALPA, Cristina, es una muestra del camino abierto, ya no en las nuevas profesiones, sino, en el mundo de la ciencia donde las profesiones llamadas hace tiempo nuevas profesiones, son una realidad que sólo le faltan que los propios profesionales dejen de situarse en el pensamiento corto y exigir sus espacios, ámbitos y funciones.

La reflexión de nuestra compañera Logopeda, Presidenta de la Asociación ALPA de Asturias.

Con un tamaño microscópico es capaz de poner patas arriba a una familia, a una ciudad, a una región, a un país y a un planeta, el nuestro. Y desde hace unos días, en España, la situación ha variado bastante, hasta tal punto que, desde hace unas horas, las medidas para luchar contra este “agente invasor” ya no las toman las Comunidades Autónomas sino el Gobierno Nacional, aunando y unificando criterios para remar todos a una, intentando lograr un objetivo común: no saturar ni bloquear el Sistema Sanitario Nacional Español y tratar de frenar esta pandemia.

Para ponerle freno al coronavirus, el Gobierno ha decretado un estado de alarma imponiendo unas medidas preventivas donde todos, como ciudadanos, «Somos responsables».

Estamos despertando nuestra «Conciencia Social» que implica un «Compromiso de tot@s» y que va más allá de nuestro pequeño mundo y nuestro “yo, mi, me, conmigo.” Estamos aprendiendo a renunciar para perder, económicamente hablando, y ganar salud con nuestro compromiso; un compromiso social lleno de «Respeto , Empatía y Responsabilidad».



Como logopedas, estamos reconocidos como profesionales sanitarios; en nuestro perfil profesional, queda recogido nuestro punto de «Prevencionistas» y, en estos casos de la SALUD PÚBLICA NACIONAL, queremos hacer un llamamiento a la Coherencia, al Compromiso y a la Responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud: «Prevenir es curar y ayudar».

A los que estamos al frente de pequeñas empresas, nos duele en el alma tener que tomar decisiones tan drásticas como colgar un cartel de “CERRADO” porque así nos lo indican desde el Ministerio de Sanidad y porque, si echamos un vistazo a nuestro código ético, también queda reflejado el Velar por la salud de nuestros pacientes. Son decisiones tan difíciles como necesarias que esperemos se vean recompensadas en un futuro próximo.

Dosis de Sensatez, Sensibilidad, Coherencia y Compromiso con el Sistema Sanitario para no colapsarlo ni bloquearlo.

Agradecimiento infinito a todos los profesionales que a diario están al pie del cañón en esta guerra en la que todos somos protagonistas.

El Gobierno nos indica QUEDARNOS EN CASA para evitar contagios y propagación. Y yo, como sanitaria, me siento estéril por no poder ayudar, aportar o contribuir en situaciones como esta… Tal vez sea momento de reflexionar y de averiguar, investigar, probar, valorar, validar,… cómo podemos aplicar las nuevas tecnologías e incorporarlas a sesiones online con determinadas patologías que puedan contribuir a mejorar, ayudar y dar continuidad a los tratamientos ya comenzados semanas o meses atrás. Estas personas acuden a nosotros porque necesitan ayuda en diferentes áreas de la comunicación como son: el habla, la voz, el lenguaje (comprensión y expresión), la cognición, la alimentación y la audición, según recoge el Consejo General de Colegios de Logopedas (CGCL) y, ahora, no podremos darles esa continuidad necesaria para alcanzar y/o mantener los objetivos establecidos.

Somos conscientes del enorme esfuerzo que estamos realizando al tomar estas decisiones de cierre y lo difícil que resulta. Desde la Asociación de Logopedas del Principado de Asturias (ALPA), queremos trasladar nuestro ánimo y apoyo a todo el colectivo y extender nuestra ayuda al personal sanitario porque… JUNTOS LOGRAREMOS EL STOP CORONAVIRUS.