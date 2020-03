El centro de Formación EIA, da a conocer su último boletín informativo.

El Centro de Formación EIFORMACIÓN, publica un nuevo número de su boletín mensual en el que da a conocer noticias generales y en esta ocasión un especial del COVID-19. Enlace al Boletín Centro Formación EIA

En el boletín de EIAFORMACIÓN se dan a conocer las medidas y los protocolos de actuación para que las empresas y los trabajadores sepan sus derechos y obligaciones, y la forma de llevar a cabo especialmente las suspensiones de sus contratos de trabajo. En estos momentos críticos y que tenemos activado el estado de alarma todos y todas debemos ser solidarios y sobre todo actuar según las normas y criterios que la administración está llevando a cabo.

Los profesionales del centro pedagogos, logopedas, educadores sociales etc, recomienda que en estos días en los que tenemos que estar todos en casa, que no perdamos el tiempo, y especialmente a los menores le hagamos una agenda de trabajos diarios al objeto de que puedan estar entretenidos y no perder el ritmo escolar. Que se les informe de la situación, que se le trasmita todo con mucha calma, que no se exponga a exceso de información, y que deben conocer la situación siempre trasmitida en relación con su nivel de comprensión, y sobre todo que no estén sobre expuestos a las redes sociales y a los medios de comunicación. Insistiendo en el juego y la educación –psicoeducación– como una solución de evitar los traumas.

A los adultos, que organicen el día, levantándose a la misma hora de siempre, seguir la jornada semanal como siempre y sobre todo que aprovechen el tiempo para gestionar más sus tareas desde las nuevas tecnologías, y realizar esa formación o formaciones que tienen pendiente y que han ido posponiendo, incluido el deporte como actividad diaria. En resumen implantar horarios, actividades educativas, mucha paciencia y mucha tranquilidad.

Advierten de que la situación si no se enfrenta con actividad, con ocupación y con tranquilidad , puede derivar en situaciones estresantes y o post-traumáticas. –TEPT–.

Señalan que todos juntos venceremos esta pandemia y que hay un principio: «No salir de casa», o hacerlo lo menos posible.

Recordar que el centro de formación ofrece formación especializada y permanente, que presenta catálogos de formación y cursos amplios, centrados en las nuevas profesiones y en los ámbitos y métodos científicos adaptados a los nuevos tiempos de la Inteligencia artificial y de la mente. Formación dirigida al saber hacer y centrada en la materialización de la justicia, presentando dos formaciones como la de Mediador y la de Perito legal y Forense que son imprescindibles hoy en cualquier sociedad que quiere vivir en paz y con una justicia basada en pruebas reales y no en grandes discursos.

El centro está abierto mediante su aula virtual https://eiaformacion.milaulas.com/ los 365 días del año y las 24 horas, cada curso lleva incluido y gratis la bibliografía básica y libro de casos prácticos , un sitio ideal para estas fechas de confinamiento obligado.