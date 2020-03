Al día nuestra directora general una mujer, sin cambios ni respuesta a la falta de protección de los Guardias Civiles

El DAO miembro del Comité director del coronavirus, Laurentino Ceña, en el vídeo rindiendo cuentas no ha dicho la verdad ni se ha aproximado.

El DAO, Laurentino Ceña no ha dicho la verdad, Curriculum de un profesional que no debe mentir y lo hace con tal tranquilidad que genera un enfado monumental, pidiendo diversos colectivos el cese inmediato y la apertura de un expediente disciplinario para que se depuren las responsabilidades que procedan. Mentir en una situación como ésta en la que ya hay varios guardias civiles fallecidos y que han carecido de medios de prevención y siguiendo abandonados es un acto de descrédito que no es permisible. Un poco de historia: UniónGC piden ser declarados colectivo de riesgo

Ver vídeo del DAO Jefe Guardias Civiles en vivo: Vídeo comité directivo coronavirus faltando a la verdad

No nos causa asombro, sólo dolor y pavor, nos duele el alma ver cómo se empaña el trabajo intensivo y altruista, más allá de todo lo profesional, de miles de hombres Guardias Civiles, estén en la situación que estén, y muy especialmente por el nulo respeto que se nos hace a nuestros muertos, en esta etapa tan cruda que vivimos por el ataque del corona virus –COVID-19–. Otra historia reciente Un Guardia civil en cuarentena por la sanidad Vasca, obligado a trabajar y sin protecciones

Creíamos que una mujer significaba un cambio radical en todo el sistema que afecta a la guardia civil y que se avanzaba hacia un nuevo modelo policial y de concebir los recursos humanos como algo de vital importancia, nuevamente nos hemos equivocado. Una mujer no quiere decir que sea un elemento retributivo a mayores para adecentar y democratizar una organización pública anclada en sistemas arcaico, desfasados que no se corresponden ni con al pasado siglo.

No hace mucho dimos inicio a una nueva sección que denominamos: » Al día nuestra directora general, una mujer», ahora tenemos que decir con la esperanza de que nos equivoquemos: «Al día una nueva directora general, que ha demostrado ser un nuevo fracaso, como lo fue en su día Luis Roldán. Otra mención a la historia reciente https://www.periodistadigital.com/politica/20200320/aegc-traslada-pesame-apoyo-familia-sido-delegado-provincial-asociacion-ciudad-real-fallecido-causa-coronavirus-noticia-689404282502/

Decimos que ha sido un nuevo fracaso porque sólo ha hecho calentar el sillón, viendo como un Director operativo como Laurentino Ceña, no decía la verdad y como un Guardia Civil miente, que lo hace en la televisión pública, sin la menor decencia y ante toda la sociedad, y que sigue en su cargo como si aquí nada pasara.

Para finalizar Ya, tenemos que decirle al DAO, Laurentino Ceña y a la Directora General hoy una mujer, que sí han pasado muchas cosas, y les relataré algunas: Sanciones a guardias civiles porque al carecer de EPI,s han usado los suyos, cuarentenas impuestas por sanidad a Guardias Civiles eliminadas por diagnósticos de los mandos, y lo más triste y penoso,– que nos recuerda los momentos duros del norte en la lucha contra ETA en los que los funcionarios de la Guardia Civil eran perseguidos por exigir seguridad, dignidad y medios y para muestra está la «Operación delictual Columna» que la directora general ni muestra interés ni se le espera–; ha habido Guardias Civiles que han perdido su vida, hijos que han quedado sin padres, esposas sin maridos, padres sin hijos, y mientras el DAO sigue obviando la realidad, los Guardias Civiles siguen en pésimas condiciones de prevención de riesgos y jugándose la vida por la vulneración grave de sus derechos humanos que es tener medios para evitar poner en riesgo sus vidas y la de sus ciudadanos. NO Director Operativo su Excelencia Laurentino Ceña, los Guardias Civiles carecen de medios porque ustedes son una lacra vergonzosa para toda la sociedad y para todos los Guardias Civiles, que tienen por costumbre y por imperativo legal decir la verdad, nunca mentir, y usted, que es un Guardia Civil y que por tanto tiene los mismos derechos y obligaciones y que no goza de patente de corso, aplíquese el régimen disciplinario con la más grave de las sanciones, estamos en guerra y contra un enemigo silente que mata, a los que supuestamente mienten se les debe aplicar el régimen disciplinario con rigor y la directora general debe instar su cese al minuto y el ministro del interior proceder a su cese fulminante y aplicando las responsabilidades que en todos los ámbitos procedan, disciplinarias, penales y sociales.