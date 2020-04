Una sentencia contra los derechos de los Guardias Civiles y Policías. Instituciones más valoradas y peor tratadas

La dirección general de la Guardia Civil, al igual que el actual gobierno, y al igual que el juez del juzgado de lo social número 34, cuyo titular es Antonio Seoane, dicen que las FSE, no son colectivo de riesgo y llegaron hasta el punto de dar órdenes de no aplicar el decreto del estado de alarma a los Guardias Civiles.

Prácticamente todos hemos pedido el cese y la expulsión de los Jefes UniónGC pide responsabilidades que de manera insolidaria, indecente y sin sentido, trataron de eliminar nuevamente el derecho a la salud, a la protección, y al riesgo evidente y elevado que tenían nuestros compañeros Guardias Civiles y policías de manera especial, sin que hasta la fecha se nos hiciera caso o poco caso; alegrándonos cuando después de nuestra noticia se ordenó mediante el escrito de referencia N/Ref.: EM/SIGO/JMSM/ela nº 43727 , que las bajas fueran grabadas y consideras como acto de servicio.

Ahora queda saber qué va pasar y cómo se va considerar a nuestros compañeros fallecidos por el coronavirus. Nos tememos lo peor a pesar que la directora general obligó a rectificar a los mandos naturales, ver publicación La directora general desautoriza al Coronel

Para mayor abundamiento dejamos un extracto de la rectificación que desde la DGGC, se llevó a cabo, y exigimos de una vez, seguridad, protección para la vida de nuestros compañeros y sobre todo que la Dirección general tome las riendas poniendo a cada Jefe o General en el sitio y lugar que le corresponde, y la haga ya, lean…

«Por ende, este nuevo motivo – Cuarentena – tendrá los mismos efectos que el motivo “lesiones en acto de servicio”; conforme se establece en el artículo 14.1 a) de la Orden General núm. 12, de 23 de diciembre de 2014, por la que se regulan los incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil, así como, por las disposiciones que pudieran afectarle de la Orden General núm. 11, de 23 de diciembre de 2014, por la que se determinan los regímenes de prestación del servicio, y la jornada y horario del personal de la Guardia Civil. En vista de lo anterior, la forma de proceder en el caso de un efectivo que tuviera grabada una “baja o ausencia” bajo el motivo “cuarentena” y, que por parte del personal facultativo, le fuera extendida una baja médica por enfermedad común que motivó su inicial puesta en cuarentena, se deberá cambiar desde la fecha de extensión de la baja el motivo de lasituación “baja o ausencia” consignando como nuevo motivo el de “lesiones en acto de servicio”

Todas las asociaciones han recibido espacio en nuestro medio, todas han coincidido en el gran abandono que tienen en cuanto a prevención de riesgos, han dejado clara su lealtad a sus ciudadanos haciendo servicio tras servicio, llevando ayuda a los domicilios, y haciéndolo sin protecciones, sin EPI,s y también han dejado claro, muy claro, que cuando termine este infierno, no se van a quedar parados, emprenderán cuantas acciones sean precisar para reparar, recordar y no olvidar, a los que han caído y fallecido una vez más por España y por los Españoles.

El incumplimiento de la ley , de los sucesivos reales decretos, hasta el último del pasado martes reconoce las bajas por enfermedad o accidente profesional, excepto para las FSE, llevarón a que se pidiera el cese y la expulsión del coronel responsable, Ver publicación, Protesta por eliminar derechos Guardias Civiles a grabar las bajas y considerarlas lesión acto de servicio

Para sumarse a la cadena de despropósitos, de actos indignos carentes de respeto para los servidores públicos Guardias Civiles y Policías, nos ponen delante de los ojos una nueva sentencia, que a juicio de quienes la han leído, –no hace falta leerla para estar en total desacuerdo con la misma– es un despropósito, que pone nuevamente la diana en nuestros compañeros que tienen el riesgo elevado de contagiarse y de trasmitirlo al conjunto de sus familias y compañeros. Brote COVID19 ayer en Ceuta general denuncia IGC

El SUP, inició acciones en defensa de la vida de las FSE, lo hizo ante un juzgado, el social número 34 titular Antonio Seoane, un contertulio progresista, nosotros no olvidaremos nunca su sentencia la cual nos dice que los policías y Guardias Civiles al estar en guerra no tenemos derecho a ni siquiera llevar un arma para defendernos, en este caso mascarillas, guantes y todo tipo de EPI,s que sean necesarios para no poner en riesgo sus vidas y las de toda la comunidad. Sé y me consta que el sindicato de policía no estará solo, se avecinan tiempos donde los Guardias Civiles y los Policías, una vez más reclamarán a coro sus derechos constitucionales, a la salud y a la vida.