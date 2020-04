Entrevista a Rocío Monasterio: “El comunismo se apoya en la propaganda y para eso necesita a los medios de comunicación”

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto que se disuelvan los parlamentos autonómicos y el sueldo de los diputados vaya destinado a sanidad pública y poder dar liquidez a las empresas y autónomos para poder paliar la crisis del coronavirus.

En una entrevista concedida a ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Monasterio ha pedido una urgente inyección de liquidez para que las empresas sigan funcionando y no cierren.

“Hace falta una inyección de liquidez en las empresas para que no tengan que despedir a sus trabajadores. Y para que esos trabajadores pueden llevar a su casa un sueldo. Porque si solo nos centramos en dar una renta a los trabajadores no vamos a conseguir reactivar la riqueza para que el país siga en marcha. Es necesario que las empresas sigan funcionando y no cierren. Para eso podemos utilizar la grasa ineficaz del Estado para redirigirlo ese dinero a la creación de recursos allí donde sean necesarios. Es un tema de supervivencia”

“Estamos en un momento más de sugerir que des juzgar. La falta de planificación ha sido tanto parte de las CCAA como del Gobierno central. Seríamos injustos si volcáramos la responsabilidad solo de un lado.

“Hace falta un gobierno reducido y competente y poner los recursos del Estado en lo que sea de primera necesidad”

“Es fundamental, en contra de lo piensan algunos, que ahora se hagan test masivos. Porque sino habrá una segunda oleada y se volverán a colapsar los hospitales. Hay cuatro máquinas gigantes para hacer 5000 test al día que están paradas por falta de reactivos”

“El comunismo se apoya en la propaganda y para eso tienes que tener comprados a los medios de comunicación”

“Esta crisis del coronavirus es una gran oportunidad para los totalitarios: quieren hacer a la gente dependiente del Estado”