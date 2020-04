Toda España pide, este sábado a las 21h, la dimisión de Sánchez con una gran cacerolada

No va a ser la primera pero la de este sábado, cuando seguramente vamos a conocer que se amplia el Estado de Alarma otros 15 días más, promete ser una de las más sonadas, y nunca mejor dicho…

Diversas entidades y personas particulares están promoviendo este sábado 4 de abril, a partir de las 21 horas, una gran cacerolada protesta para exigir la dimisión de Pedro Sánchez por su desastrosa gestión en la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, una gestión gubernamental cargada de mentiras, errores y negligencias que están costando muchas vidas, 11.744 (dato de este sábado), decenas de miles de infectados y la ruina de millones de españoles.

Los convocantes, que lo hacen a través de las redes sociales por la poca difusión en medios y el silencio de las televisiones, piden que este sábado los españoles salgamos al balcón, a las 9 de la noche, y con el ruido de cacerolas, pitos, gritos o lo que tengamos a mano mostremos nuestra repulsa a las decisiones del Gobierno socialcomunista y exijamos la dimisión de Sanchez.

Teniendo presenta que no hay posibilidad alguna de salir de copas, ir al cine, marchar de vacaciones y que, además, no vamos a tener Semana Santa, se recomienda encarecidamente al personal no perderse el festejo de esta noche, a la 9 en punto… ¡No falleis chavales!!!

canjeo respiradores por 640.000 tests fiables y homologados. Pedro Sánchez pic.twitter.com/I1xwmDRNx5 — Clopp (@cloppbox) April 3, 2020

Además, algunos de los muchos convocantes, justifican la protesta con un argumento contundente:

«Por mentirnos, porque conocían el riesgo desde enero, porque nuestros sanitarios trabajan desprotegidos, por la muerte de miles de españoles y por la ruina económica que han provocado».

«Sus mentiras han costado ya 11.744 vidas. Que se vayan»

«11.744 muertos, los sanitarios contagiándose por falta de material y ellos bañando en millones a los mamporreros de la televisiones para que les laven la cara. No tienen vergüenza».

Esos son algunos de los mensajes que inundan las redes para que la convotaria de este sábado, a las 21 horas, sea un éxito.

Con su sonora manifestación este sábado 4 de marzo podrán mostrar su descontento por las actuaciones del Gobierno de Sánchez durante la pandemia y trasladar esa crítica desde sus balcones cumpliendo el confinamiento.

La protesta busca dejar en evidencia el retraso del Gobierno de Sánchez en actuar tras las alertas de la OMS, la permisividad con el 8-M, la falta de protección con la que combaten en primera línea la pandemia nuestros profesionales sanitarios, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ejército y el resto de profesionales que están al pie del cañón.

Busca también protestar enérgicamente por la censura que está imponiendo a muchos niveles y la falta de transparencia con la que el Gobierno está ‘desinformando’ de la crisis, así como de la falta de previsión y de actuación en muchos casos.