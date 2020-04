Gallega, formada en Cataluña y ejerciente como  Logopeda en  Baleares, Pury Veiga.

Inició sus estudios y formación en la universidad Politécnica de Cataluña en el año 1995. Se colegió en el primer colegio de Logopedas que fue el de Cataluña. Una profesional comprometida con su trabajo y que recientemente se especializó en el campo legal y forense, donde sus conocimientos técnicos enriquecerán al mundo del derecho y de la justicia.

Nos señala que hace muy poco tiempo realizó la acción formativa para especializarse en el ámbito de la Logopedia Legal y Forense, formación que hizo con el Colegio de Logopedas de Extremadura bajo la dirección coordinación y docencia del Centro de Formación de Vigo, EiaFormación Aula Virtual, Centro EiaFormación ,ámbito en el que cree firmemente y en el cual los Logopedas pueden aportar desde el ámbito científico, conocimientos que redundarán en asesorar a los profesionales del derecho y especialmente para poder técnicamente “Ser los ojos de los jueces, para alumbrarles en sus pronunciamientos judiciales”.

Sabe que esta especialidad lleva consigo un aprendizaje permanente y continuo, y que desde las funciones de la Logopedia como perito judicial y o a petición de parte, puede aportar luces a muchos procesos o situaciones judiciales, con intervención en todos los órdenes jurisdiccionales –penal,civil,contencioso,social-laboral,Militar etc– como: Mobbing, Bulling, Menores, situaciones penitenciarias, clasificaciones militares y FSE, deterioros a nivel de lenguaje y comunicación, los reconocimientos de voz, estilos y variedades lingüísticas, discapacidades, valoración del daño, Incapacidades o pensiones de invalidez del nivel contributivo o no contributivo, violencia de parejas, genero, familiar, divorcios, familia, tutelas o curatelas, CBCA Análisis de Credibilidad Basada en Contenidos, reconocimiento de testigos, etc. Siendo muchas las situaciones compartidas con otros profesionales y otras más propias del Logopeda Legal y Forense que pueden y deben incorporar el método científico a la realidad de nuestro sistema judicial.

Por circunstancias de la vida fijó su residencia en las Islas Baleares, donde ya lleva trece años, Ejerce sus labores profesionales en un despacho privado de manera multidisciplinar, cambió o trasladó su expediente al Colegio de logopedas de Baleares, y sinceramente echa de menos una mayor implicación por parte del Colegio de Logopedas de las Islas Baleares, Web del Colegio Logopedas Islas Baleares nos dice: “No se siente respaldada y escuchada” especialmente comenta que no comprende cómo es posible que no se cumpla los mandatos de la Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC– en cuanto a que el colegio de cuenta de los Logopedas que están formados en el campo Forense, para que formen parte de los listados periciales que intervienen en justicia gratuita o en los listados generales como peritos judiciales y o a petición de parte, y que no se promocionen en el apartado de la Web de dicho colegio. Nos relata entre otras cosas que el colegio tiene unos horarios incompatibles con el horario de los logopedas en ejercicio, y la falta de respuestas a sus solicitudes.

Esta Logopeda nos emite un grito ensordecedor, y no lo hace sola, siente que la Logopedia y los Logopedas, son los grandes desconocidos, y aquellos profesionales que trabajan duro, callados y en silencio, nos dice: “Somos los grandes desconocidos”, y nada valorados en el ámbito sanitario que nos es propio y del que hemos nacido.

Para terminar, señala que en España tenemos excelentes colegios de Logopedas, que luchan de manera desesperada día tras día, lo sabe por los compañeros con los que cada día contacta, algo que hecha de menos con el colegio de logopedas de las Islas Baleares, “colegio al que siente como el colegio de las puertas cerradas”, con la comunicación inexistente o no la conocen, y cree hablar también por boca y voz de otra compañeras colegidas en el mismo sitio y lugar.

Finalizando Ya, Los profesionales también somos clientes de los colegios o asociaciones profesionales, las puertas cerradas y la falta de comunicación no ayudan a nada ni a nadie, poner trabas a formalizar la inscripciones en los listados judiciales y en la web del colegio a los profesionales formados y acreditados en el ámbito legal y Forense, no es una forma de defender la profesión ni a sus compañeros colegiados y profesionales.