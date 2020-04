Alfonso Serrano: «Sánchez lo que pretende no son los Pactos de la Moncloa sino los Pactos de Galapagar»

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha respondido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid a los insultos de la portavoz socialista Adriana Lastra al PP: «Esta señora ha quedado para hacer de poli malo y machaca de Sánchez con una actitud deplorable».

Serrano conversa con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital para desmontar las imposturas del Gobierno de Sánchez tras la bronca parlamentaria del 9 de abril de 2020:

«No puede ser que Sánchez nos haga discursos grandilocuentes con frases churchillianas apelando a la unidad y a la lealtad y luego salga a rematarlo su portavoz parlamentaria calumniando al principal partido de la oposición, el que le ha dado su apoyo desde el primer minuto. Frente a la responsabilidad de un partido de Estado, enfrente tenemos a un trágala del PSOE y Podemos, y encima hay que tolerar que nos insulten»

«La señora Lastra ha quedado para hacer de poli malo y machaca de Sánchez con una actitud deplorable»

«Quieren aprovechar esta tragedia para colarnos sus medidas comunistas. No son responsables de las muertes pero sí de las medidas. Ustedes dejaron dos veces quebrada a España»

«Sánchez lo que pretende hacer no son unos Pactos de la Moncloa sino unos Pactos de Galapagar. Están tirando a atacar. No hacen más que insultar a la CAM que no hizo más que por lealtad esperar hasta ultimo momento. Nosotros formamos una comunidad de expertos a finales de enero de 2020, mucho antes que la formara el Gobierno de Sánchez»