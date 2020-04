El emotivo homenaje diario a los muertos en IFEMA que vetan las teles y aterroriza a Iglesias y Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue negándose a decretar luto oficial en España a pesar de que ya contabilizamos más de 16.000 muertes oficiales, se estima que son en realidad más del doble, a causa del Covid-19.

Todas las instituciones gobernadas por el PP sí tienen las banderas a media asta desde hace más de una semana y en muchas de ellas, como la Comunidad de Madrid, se guarda un minuto de silencio a las 12 todos los días.

Pero Sánchez, tal vez superado por la magnitud de su negligencia, se niega a declarar un luto que si decretó en toda España en mayo de 2019, con motivo del fallecimiento del exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba.

Su muerte se produjo en la mañana del 10 de mayo. Esa misma tarde el Gobierno decretó 28 horas de luto, que empezaron a las ocho de ese día, coincidiendo con la apertura de su capilla ardiente en el Congreso. La decisión fue publicada en el BOE del día 11. La bandera nacional ondeó a media asta en los edificios públicos, cuarteles y buques de la Armada.

Sin embargo, aunque el Gobierno socialcomunista de Sánchez y Pablo Iglesias se nieguen a rendir tributo a las más de 16.000 víctimas lo que no pueden evitar son los homenajes diarios espontáneos que sí le hace la ciudadanía, el personal sanitario, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado… quienes a diario se enfrentan con el drama de la muerte.

Ocurre en IFEMA cada mañana cuando arranca el primer turno del día. Sanitarios, personal de limpieza, policías nacionales y municipales o militares detienen su actividad durante 30 segundos para escuchar el himno de España y romper en aplausos.

Es su respetuoso homenaje a las miles de víctimas y enfermos, ese honor que le niega el Gobierno, con un himno (que repudian en Podemos) que solo es interrumpido de vez en cuando por gritos que le chirrían a Pablo Iglesias y que golpea en la conciencia del Ejecutivo: ¡Viva España!, se escucha, mientras una banda militar toca los acordel del himno nacional.

Pero estas bellas imágenes, que sí reproducimos en Periodista Digital, no las verás en Telediarios o noticieros de las televisiones ni, por supuesto, en gran parte de la prensa progre ahora regada con millones de euros mientras no hay dinero para mascarillas, los ancianos mueren abandonados en los hospitales por falta de respiradores, guardias civiles y policías nacionales trabajan sin protección y los sanitarios denuncian al ministro Salvador Illa por no darles medios y dejarles a merced de la epidemia, pero el Gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez y donde juega cada día un papel más activo Pablo Iglesias, aprobó esa multimillonaria ayuda para medios afines.