Los Guardias Civiles y Policías se siente solos y abandonados

Cuando termine el estado de Alarma, se prevé acciones judiciales contra el gobierno que colapsarán los tribunales, las organizaciones de las fuerzas de seguridad del estado , Guardia Civil y Policía, colapsarán los juzgados, y lo harán en defensa de sus compañeros fallecidos por el virus, por dignidad, honor y compañerismo.

Como ya en fechas anteriores publicamos la denuncia y la preocupación de la Unión de Guardias Civiles –UniónGC– por la carencia de protección para los que tienen que protegernos, Guardias Civiles y Policías, hoy vuelven otras organizaciones, a reclamar protección en su trabajo y seguridad, y vuelve el grito de «Se sienten solos y abandonados por el gobierno actual».

Independientes de la Guardia Civil –IGC– y Alternativa Sindical de Policía –ASP– Consideran un ataque más a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el nuevo ¨ Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al virua Covid-19.¨

El Gobierno de España, a través de su Ministerio de Sanidad, continúa maltratando a la Guardia Civil y a la Policía, al haber sacado de los escenarios de Exposición de riesgo a Policías y Guardias Civiles.

Hace varias semanas nuestras organizaciones vienen realizando diversas solicitudes y escritos antes las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como ante las Sub-direcciones de Recursos Humanos y las Areas de Riesgos Laborales, ante las Comandancias y Jefaturas Superiores.

En la mayoría de las ocasiones, no se molestan ni en contestar, salvo honrosas excepciones, si bien en algunas ocasiones sus peticiones son atendidas, pero obviando informar a estas organizaciones.

Nos indican que pueden comprender que no puedan contestarles oficialmente, siempre que se adopten las medidas oportunas para garantizar la salud de los compañeros que estamos en la calle. Lo que no entiende ni comprender, es que aparte de no contestar, no se adopte ninguna medida preventiva o que garantice nuestra salud e integridad.

Por eso desde sus organizaciones quieren expresar la más enérgica protesta ante la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad, de su Secretaría de Sanidad y coordinada por la Dirección General de Salud ¨ Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente al Covid-19, de fecha ocho de marzo del presente año; en el que «Ya y con efectos inmediatos» se les excluye de los escenarios de Riesgo, no es que no atendiesen sus solicitudes de situarnos en Riesgo de Exposición ALTA, es que directamente les han sacado de las Tablas de riesgo de Exposición, en esta ocasión no han contado con el apoyo ni de UGT ni CCOO para elaborar semejante documento.

Consideran que, con esto se demuestra nuevamente que mediante hechos siguen siendo un gasto superfluo para este gobierno,y hacen un llamamiento para que de manera inmediata se modifique el citado ¨escrito¨ y se considere a la Guardia Civil y Policía con riesgo de exposición ALTO.

Del mismo modo estas organizaciones se reservan el derecho de emprender cuantas acciones legales sean necesarias contra las personas o instituciones que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos y nuestros compañeros.