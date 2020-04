Un general en la guerra de las naranjas, y los limones, el covid-19 una fiesta.

Miren la pechera, cargada de medallas, no digas a quién sirvió ni sirvas a quién pidió. A quién servirá este servidor público, a sus compañeros y a sus ciudadanos no.

Las comparecencias diarias de los generales y comisarios-as, con sus pecheras cargadas de medallas califican al pais.

Si quieren ver una de cantinflas, no se pierdan la intervención del general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, una muestra más de que este país no puede llegar a más y este oficial no puede llegar a menos.Tengan en cuenta que este mando no es el que presta servicio, si se entera es de oídas y quien trabaja y sin medios asumiendo el riesgo son los guardias Civiles, esos de verde que ven ustedes por la calle, sin apoyo y sin recursos.

El general portavoz del gobierno, otro portavoz que cae en la incompetencia y en la verguenza. Estamos en una situación de alerta sanitaria grave, donde toda la población esta sufriendo lo indecible, confinada en una cuarentena sin fecha, con el colapso de todos nuestros centros sanitarios y tenemos que aguantar a la incompetencia de un Medallista– digo medallista pero no se crean que tuvo el honor de competir en unas olimpiadas, es amigo de sus amigos, casi regaladas–, que nunca ha participado en guerra alguna ni se ha jugado la vida en las calles, como se la están jugando ahora mismo Guardias Civiles y policías, que no tienen ni llevan medallas.

Nuevamente se pone la tontería en primera fila para ser vista, y dando la nota el señor de las medallas que carece de conocimientos mínimos de cómo realizar un servicio ciudadano y de seguridad, ahora nos habla de las naranjas, de los limones, lo que no dice es que es uno de los responsables del ineficiente servicio que la Guardia Civil presta en los pueblos de España, sólo suplido por el esfuerzo, la dignidad y el sacrificio de Guardias Civiles que salen cada día a las calles dar lo mejor que tienen.

Un general que causa pena y dolor, que es usado como un simple lacayo al servicio de los políticos de turno, que carecen del sentido del ridículo, que cuenta como un gran servicio de un equipo de especialistas investigando delitos en zonas rurales, «naranjas y limones treinta kilos devueltos a su dueño», a cualquier guardia civil de base le caería la cara de verguenza esta actuación impresentable. Lo que calla y no dice es que es el responsable de la pésima distribución territorial del cuerpo, que las patrullas tardan en llegar a las llamadas y que todo lo que se hace es por el sacrificio de los de abajo que dan todo y más de lo que pueden.

La población está harta, harta de comparecencias huecas, vanas, y que como se dice popularmente, soltar el royo de algo que ni saben decir ni expresarse, chupar cámara para arroyar con su basura sin sentido. Lo grave es que un general se preste al juego político y lo haga ventilando el prestigio y el sudor y las lágrimas de los Guardias Civiles de España.

Lo real no tiene desperdicio ni tapadera, las comparecencias diarias de estos Jefes con la pechera de medallas de guerras a las que nunca han asistido, califican al país,califican al gobierno, y ponen a la vista que hay que dar un golpe en la mesa y reformar de una vez por todas la estructura, la distribución territorial y los recursos humanos de la Guardia Civil.