Juanma Moreno pide al Gobierno mayor previsión en sus decisiones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el avance de las personas recuperadas que habían sido afectadas por el coronavirus en Andalucía cuya cifra alcanza ya las 1.838, lo que supone un 180% más que hace una semana cuando esta cifra era de 665. «La semana pasada el número de personas recuperadas por primera vez superaba al de fallecidos y esta semana debemos destacar que la cifra de curados es la que más crece con diferencia en las estadísticas relacionadas con el COVID-19 en Andalucía. Hoy hay casi el triple de andaluces curados del coronavirus que hace siete días», ha apuntado.

Durante su declaración, tras mantener una videoconferencia con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con el resto de presidentes autonómicos, Moreno ha afirmado que «los andaluces estamos siendo ejemplares respetando y cumpliendo con el confinamiento», ya que, según ha añadido, el 99,7% de éstos respetan las normas que ello conlleva tras cuatro semanas de estado de alarma.

Por ello, ha incidido en que es fundamental mantener la guardia ante el coronavirus, a la vez que ha asegurado que a día de hoy los motivos para creer que vamos a vencer al coronavirus son mayores, aunque ha apelado a la prudencia para poder combatir este virus de una vez por todas.

El presidente andaluz se ha referido a las cifras de Andalucía y ha especificado que hay un total de 10.006 personas contagiadas, 4.950 personas han necesitado ingreso hospitalario, de las que 1.656 siguen ingresadas, 619 personas han necesitado ingreso en UCI, de las que 366 siguen en las unidades de cuidados intensivos, y 799 son las personas que han fallecido.

Así, ha aseverado que dentro del drama que ha supuesto esta crisis sanitaria, Andalucía sigue con un nivel de incidencia mucho menor con el 6% del total de casos confirmados y por debajo del 5% en el número de fallecidos con respecto al resto del país.

Moreno, que ha destacado que la Agencia Española del Medicamento ha dado su visto bueno a la fabricación del respirador ‘Andalucía Respira’, ha resaltado que éste nace del talento y la investigación de Andalucía sitúa a nuestra comunidad por delante en la lucha contra la epidemia. «Cada semana se fabricarán en Málaga unos cincuenta respiradores que serán importantísimos para salvar vidas humanas».

En este punto, ha señalado que durante la videoconferencia que ha mantenido con el presidente del Gobierno y con el resto de presidentes autonómicos les ha indicado que estos respiradores están a disposición de todos desde este mismo instante. «Andalucía está dispuesta a ceder los respiradores que sean necesarios para salvar vidas en todo el territorio español».

El presidente andaluz ha subrayado que trabajar juntos es la mejor manera de demostrarle a los españoles que nos preocupan las personas por encima de todo porque, según ha dicho, «por encima de las siglas políticas y de los territorios han de estar las personas».

Asimismo, ha resaltado que le ha trasladado a Sánchez la necesidad de que exista mayor claridad y mayor previsión en sus decisiones. «Creo que sería más razonable adelantar la Conferencia de Presidentes para que nuestras propuestas puedan incluirse en esa toma de decisiones. Necesitamos más liderazgo del Gobierno de España en el ámbito organizativo, en el sanitario y en las medidas socioeconómicas», ha agregado.

En este sentido, ha indicado que en el ámbito sanitario le ha pedido al presidente del Gobierno garantizar el suministro del material necesario y, es aquí, donde ha explicado que la Junta de Andalucía ha conseguido por sus propios medios en torno al 90% del material que está utilizando, por lo que es necesario que desde el mando único se dé un impulso al envío de material a las distintas comunidades autónomas.

También ha informado a Sánchez de que los 130.000 test que han enviado esta semana tienen un ámbito de aplicación muy limitado, lo que quiere decir que funcionan pero no distinguen si el paciente que da positivo está pasando la enfermedad en estos momentos, y es contagioso, o lo ha pasado ya, y no es contagioso. «Eso hace que no sean los más adecuados para el nivel de detección que necesitamos en el ámbito sanitario. Sí son útiles en otros casos. Por ello, los vamos a usar en el ámbito socio-sanitario, fundamentalmente en las residencias de mayores, para testar a todos los internos, que son casi 45.000 en Andalucía».

Al respecto, ha señalado que entre el viernes y esta misma mañana se ha practicado 14.709 pruebas en residencias, teniendo como resultado un total de 438 casos positivos. En concreto, se ha analizado a 13.088 residentes, dando positivo 429 y a 1.621 trabajadores, detectándose 9 positivos. «Es decir, el índice de contagio en las residencias está por debajo del 3%».

Durante la videoconferencia, le ha pedido a Sánchez que informe lo antes posible del Plan de Contingencia para el posible traslado de pacientes entre comunidades autónomas y también le ha trasladado su preocupación por el debate que se está generando en la sociedad sobre el número real de víctimas por el COVID-19, a raíz de un informe del Instituto de Salud Carlos III que dice que en algunas comunidades los fallecidos por coronavirus podrían ser el doble.

Moreno, que ha manifestado que en esta crisis está en juego también la credibilidad de las instituciones, ha solicitado al Gobierno que facilite a las comunidades autónomas instrumentos claros para determinar con mayor exactitud los casos de fallecimientos. «Las pérdidas humanas son las únicas que desgraciadamente no podemos recuperar. No podemos llamarnos sociedad avanzada si no podemos conocer al detalle el alcance en vidas de este drama».

Así, se ha referido a las cuestiones que le ha trasladado al Gobierno en el ámbito social como es información sobre la reactivación de determinados sectores que está prevista desde mañana o sobre cuál es la intención para el día en que se levanten las restricciones de movilidad. «Falta mucho, pero hay que ir preparándose y hay que ir informando a la sociedad de qué hábitos sociales se pretende fomentar, si se impondrán la obligación del uso de mascarillas y guantes y, si es así, en qué actividades se está pensando. Son preguntas que se hace la sociedad y que debemos responder».

El presidente de la Junta se ha centrado en el ámbito económico a ha aludido a algunas de las peticiones que ha realizado en esta videoconferencia entre las que destaca un mayor apoyo financiero para las comunidades autónomas y es que ha concretado que «en Andalucía necesitamos los 342 millones de euros que hemos dedicado ya a afrontar el gasto sanitario extra derivado del coronavirus». «Los cálculos aproximados que se han efectuado nos indican que el coste añadido que puede tener esta crisis para la sanidad pública andaluza rondará los 1.800 millones de euros».

Además, ha enumerado otros de los asuntos que le ha transmitido a Sánchez como es aprovechar las nuevas directrices de la UE para reestructurar la deuda autonómica, no sólo la del Estado, exigir los 430 millones de las políticas activas de empleo y que han sido retirados por parte del Gobierno central, facilitar la colaboración público-privada mediante la reforma de una orden ministerial que puede hacerse de inmediato y apoyar a los agricultores rebajándoles el precio de la electricidad, con ayudas a los sectores más afectados e incluyendo a la flor cortada y al viñedo de Jerez en las rebajas de módulos de IRPF.

También le ha solicitado agilizar los trámites en el Servicio Estatal Público de Empleo para que los trabajadores afectados por los ERTE no se queden sin cobrar hasta el mes de mayo, la exoneración de las cuotas a los autónomos, una nueva línea de ayudas a pymes y autónomos y agilizar las devoluciones de IVA pendientes a empresarios, que en Andalucía suponen entre 1.500 y 2.000 millones de euros, que servirán para dinamizar e impulsar la actividad económica en nuestra tierra.

Moreno, que ha aseverado que estamos en la recta final de la lucha contra el coronavirus y que no debemos confiarnos ni relajarnos, ha incidido en que Andalucía está dando ejemplo en anticipación, en responsabilidad, en innovación tecnológica y en atención sanitaria pero ha apostillado que hay algo en lo que también es ejemplo y es en lealtad al Gobierno central y en la colaboración y solidaridad entre españoles.

Finalmente, ha enviado un mensaje de agradecimiento y de ánimo al profesional sanitario y sociosanitario que está dándolo todo en los hospitales y residencias para cuidar de todos y de una forma especial a profesionales de la Atención Primaria, cuyo trabajo es determinante con la realización de los test para el control del virus.

«Hoy, precisamente, es el Día de la Atención Primaria, la rama de la Medicina más próxima al ciudadano, la que atiende la mayor parte de sus necesidades y en la que los pacientes encuentran, más que a un doctor o a una doctora que les cura, a una persona que les escucha y les transmite esa confianza y seguridad tan necesaria en algunos momentos. Lo que se haga bien en esta crisis será mérito de todos pero, sobre todo, mérito vuestro, de los profesionales sanitarios de Andalucía», ha concluido.