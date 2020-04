El vídeo que evidencia que el acercamiento del PSOE al PP es solo un ‘cuento chino’ en tiempos de coronavirus

Pedro Sánchez está más preocupado en los ‘Pactos de la Moncloa’ que en acabar con el gran enemigo en común de los españoles: el coronavirus. A pesar de que el presidente ha afirmado se debe “comenzar la desescalada de la tensión política cuanto antes”, existe un vídeo en las redes sociales que evidencia cómo en el Congreso de los Diputados se ataca al líder del Partido Popular reiteradamente. Unas imágenes que inquietan al PSOE y a sus ‘camaradas’ de Podemos, quienes ven cómo diariamente se quedan sin apoyos. Incluso, entre quienes le otorgaron la presidencia.

En las imágenes se puede ver cómo Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista, tilda de “inútil, desleal, indecente e indigno» a Pablo Casado. Un discurso realizado en el Pleno del Congreso y que no está en línea con los mensajes de unión y solidaridad que Pedro Sánchez repite en sus mítines al mejor estilo de ‘Aló Presidente’. Al punto, de que en una entrevista realizada este lunes 13 de abril en ‘Espejo Público’, el líder del PP reconoció que no tiene ni una sola llamada del presidente del Gobierno desde los últimos 10 días.

Sánchez, el mismo que pide pactos, lleva 10 días sin llamar al líder de la oposición.pic.twitter.com/Mp5cOsyogF — Dolors Montserrat (@DolorsMM) April 13, 2020

Por eso, Casado ha dicho que no le parece «sincero» que Sánchez dijera este domingo que la desescalada de la tensión política debe empezar ya. El presidente de los ‘populares’ ha subrayado que Lastra dijo «algo muy grave» al acusar a su partido de «utilizar a las víctimas» y de «tirar piedras contra los sanitarios». «Espero que lo rectifique antes de pedirnos sentarnos en una mesa«, ha advertido.

En un ‘zasca’ monumental, Casado ha afirmado que el PP está siendo «más leal» que los socios de investidura de Pedro Sánchez, no solo los independentistas y nacionalistas sino también Podemos, dado que tiene ministros «que a veces le llevan la contraria».

«Es importante que haya una colaboración de verdad y que no estén tan pendientes de la propaganda y de los discursos televisados», ha proclamado Casado, para añadir que el Gobierno debe ser «eficaz, transparente y competente».

Al ser preguntado si acudirá a esa reunión de los Pactos de la Moncloa si Sánchez le llama, ha señalado que «siempre» que le ha llamado ha atendido la llamada del presidente del Gobierno. Eso sí, ha dejado claro que el PP le apoyará para «salvar vidas» no para «intentar repartir responsabilidades en plena batalla».

«Es curioso ver por la tele que está apelando a los pactos y a la colaboración con las fuerzas políticas y lleva 10 días sin llamar el líder de la oposición», se ha quejado, para criticar que «entretenga su tiempo» con los Pactos de la Moncloa cuando ahora lo prioritario es «salvar vidas» con «coordinación, eficacia y transparencia».

‘Guerra’ en España

Pablo Casado ha asegurado que España está en «plena guerra» contra el coronavirus y ha exigido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que deje de «entretener su tiempo» con los llamados Pactos de la Moncloa para reconstruir el país cuando, según ha dicho, ahora hay que «pelear en esta pandemia por los temas urgentes» para «salvar vidas». Además, le ha recriminado que salga en televisión apelando al PP a sentarse en esos pactos cuando luego lleva diez días sin llamarle.

«Yo lo que le pido son pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro. Que no baje los brazos, que no tire la toalla. Hay que evitar la destrucción porque no es lo mismo reconstruir un país con un millón más de parados que con tres más», ha sentenciado.