Entrevista a Juan Luis Steegmann (VOX): «El Gobierno de Sánchez nos está engañando, no nos dice la verdad»

«El doctor [Fernando] Simon desde el principio se ha equivocado. Él se da cuenta desde el principio que se ha equivocado y si no, es que sufre una especie de desorientación o negación de la realidad», ha lamentado el portavoz de VOX en la Comisión de Sanidad del Congreso, Juan Luis Steegmann en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digtal.

«Yo creo que el único tratamiento que le estamos ofreciendo son datos, yo no siento que sea un azote del ministro, nosotros aportamos datos, nosotros sabemos interpretar datos y tenemos un visión que se ha demostrado que es acertada (…) nosotros acertamos, ellos fallaron, y es que siguen fallando»

«Yo no acuso al gobierno de propagar bulos, le acuso de no decir la verdad, que es distinto. El análisis de la realidad tiene que ser basado en la razón. Cuando el análisis de la realidad no refleja los hechos, entonces eso es un error de juicio, cuando hace bulos el gobierno, no es cuando malinterpreta la realidad sino cuando dice que nosotros mentimos”

“Nosotros damos parte de nuestra libertad al Estado para que el Estado nos proteja. Esa es la función del Estado, dar seguridad, en todos los aspectos; el Estado ha fallado, y mire usted que digo el Estado, no la sanidad, la sanidad no ha fallado, ha sido el conjunto del Estado, y no solamente el gobierno, es decir, cuando un Estado está dividido en 17 parcelitas y se tiene que coordinar, lo hace de la forma en que lo ha hecho: errática y anárquica»

«El Estado de las autonomías ha demostrado que no está diseñado para protegernos, ya teníamos evidencia, por eso VOX y yo desde hace mucho tiempo, antes de ser político, promovía la unidad a muchos problemas sanitarios y de investigación. El gobierno ha fracasado, pero también ha fracasado el Estado de las autonomías»

“Si hubiésemos tenido otro gobierno, a lo mejor el Estado no se hubiese mostrado tan incompetente, pero es que hemos tenido las dos conjunciones: un estado débil, incapaz de actuar de una forma coordinada y anticipándose a los problemas y un gobierno que no puede, que es impotente, que es imprevisor e incompetente”

“Hay que reconocer al doctor Simon, que se cree lo que dice, pero es que a mí a veces me da pena, pero como a veces después de haber fallado tanto… es decir, es que no ha acertado nunca, ni en prever, ni en prevenir, ni en poner las medidas, ni en hacer necesarios los test diagnósticos, ni en decir que tests diagnósticos, a lo mejor el gobierno nos está engañando»