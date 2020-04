Juanma Moreno señala que Andalucía está en condiciones de afrontar un desconfinamiento gradual por zonas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este domingo que Andalucía está en condiciones para afrontar un desconfinamiento progresivo, gradual por zonas y respetando las medidas decretadas de distanciamiento social. En este sentido, ha recalcado que hay zonas y comarcas de la comunidad autónoma que pueden estar entre los primeros territorios en los que se decrete el fin progresivo de las medidas de confinamiento.

Y es que, según ha dicho, si en Andalucía se cumplen criterios sanitarios como la baja incidencia del virus, la capacidad de los hospitales andaluces de garantizar la respuesta sanitaria con camas y profesionales suficientes y la responsabilidad demostrada de los andaluces en el cumplimiento de las medidas de prevención, «podemos ir recuperando progresivamente la actividad, y debería ser así». «Si hemos sido capaces de anticiparnos a la incidencia del virus, podemos también anticiparnos a la reactivación económica», ha apostillado.

En la comparecencia informativa tras la sexta videoconferencia con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y los presidentes del resto de comunidades autónomas, Moreno ha expuesto que las medidas de desconfinamiento deben ser progresivas y deben empezar por las zonas donde hay menor incidencia del coronavirus. Punto en el que ha detallado la situación de la comunidad autónoma respecto a la enfermedad. A día de hoy, hay registrados en Andalucía 11.425 casos confirmados, el 5,7% del total en España. Esto significa que la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes es de 34 casos, siendo la media española 138 por cada 100.000 habitantes. De este modo, Andalucía se encuentra entre las cinco comunidades con una incidencia menor del coronavirus, incluidas Ceuta y Melilla.

En cuanto a los hospitales andaluces, hay 1.133 personas ingresadas, un 60% menos que en el momento de mayor incidencia del virus, a finales de marzo, y en las UCI permanecen ingresados 289 andaluces, 687 en total desde el comienzo de la crisis sanitaria. «Cada vez es más evidente que dejamos atrás el pico de máxima presión asistencial que, según nuestros expertos, alcanzamos el 31 de marzo», ha añadido.

Seguidamente, ha lamentado el fallecimiento de 993 personas a causa del coronavirus en Andalucía. A ellos, a los que «tristemente» han perdido la vida y otros tantos están luchando contra la enfermedad, Moreno ha propuesto rendir homenaje. En esta línea, ha explicado su intención de abordar de forma inminente con los ayuntamientos y diputaciones, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la planificación para rendir tributo y homenaje público y oficial en Andalucía.

Hecho este inciso, ha destacado que ya son tres veces más las personas recuperadas que el de personas fallecidas. En concreto, 3.116 andaluces que ya han superado la enfermedad. «Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en intentar siempre ir un paso por delante. En anticiparnos al coronavirus y sus efectos. Nuestro sistema sanitario ha sabido dar la respuesta más adecuada con cada escenario. Nuestros profesionales sanitarios están dando toda una lección de preparación, entrega y sacrificio. Y con todos estos datos -ha añadido-, a la vista del anuncio hecho por el presidente del Gobierno, en Andalucía estamos en condiciones de afrontar un desconfinamiento progresivo y gradual por zonas».

Moreno ha querido dejar claro que ese regreso paulatino a la normalidad se ha de hacer con todas las garantías que impidan nuevos repuntes de contagio. De hecho, ha reclamado a Sánchez un criterio, más información sobre la desescalada y una explicación sobre las garantías que se van a establecer para la salida de los menores a la calle. «Coincido con la necesidad de dar una pequeña válvula de escape a los más pequeños, que están sufriendo especialmente el estar encerrados en casa. Pero siempre con el máximo control y seguridad desde el punto de vista sanitario», ha apuntado.

Investigación y autoabastecimiento

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo andaluz ha informado de que actualmente hay dos proyectos de investigación ya en marcha y un estudio clínico para avanzar en la lucha contra el nuevo coronavirus Covid-19. «En los últimos tres meses, en Andalucía hemos avanzado tanto en investigación virológica como en los últimos 30 años», ha atestiguado.

Así, ha recordado que Andalucía también fue de las primeras comunidades autónomas en fabricarse sus propias pruebas PCR para detectar con total fiabilidad los casos positivos por coronavirus y se ha venido trabajando – y ya se ha conseguido – para que todo el material básico que necesitamos en la lucha contra el coronavirus se fabrique y se produzca en Andalucía. «Queremos no depender de mercados exteriores y ya no tenemos que acudir a China a comprar material de protección, gracias a un tejido empresarial que nos permite abastecernos con producción propia». En este sentido, ha puntualizado que el 90% del material de protección que usan los profesionales sanitarios andaluces y que se distribuye en otros ámbitos en Andalucía proviene del Gobierno andaluz.

Apoyo al turismo

«De esta crisis, debemos salir todos juntos o no saldremos. Las Administraciones no lo podremos hacer de la misma manera sin la ayuda de las empresas que, a su vez, siguen reclamando la devolución pendiente del IVA, que supone entre 1.500 y 2.000 millones para inyectar liquidez a una actividad que va a necesitar todo el apoyo posible», ha aseverado. Precisamente, Moreno ha destacado el Turismo como uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias del coronavirus.

En esta línea, ha reclamado más sensibilidad y mayor información al sector, que representa en 13% del PIB en Andalucía. «Si el Ministerio de Trabajo tiene un plan para recuperar la actividad en dos fases, en verano y otro a final de este año, No podemos no conocer ese plan». Y, en segundo lugar, ha planteado al presidente del Gobierno la necesidad de que ponga en marcha un Plan Nacional de Rescate al Turismo, porque sólo en Andalucía el impacto del coronavirus en la actividad del sector turístico puede suponer unas pérdidas estimadas en 15.000 millones en el peor de los escenarios y que se pierdan 140.000 empleos. «Una situación que no es asumible sin ayuda».

Por su parte, ha manifestado que desde Andalucía se va a poner en marcha un plan de choque para movilizar hasta 230 millones en ayudas para intentar ofrecer un salvavidas a las empresas que ven como perdida una temporada alta que iba a ser previsiblemente de récord en Andalucía.